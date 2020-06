“Te odio, te repudio y soy tu peor enemigo”: los escalofriantes mensajes de Giovanni Medina a Ninel Conde

(Foto: Instagram)

Como una prueba más de los maltratos que recibe de su ex pareja, Giovanni Medina, la actriz Ninel Conde evidenció al menos tres mensajes que recibió con amenazas y palabras altisonantes, así como los ataques que le hacen desde diversas cuentas falsas en redes sociales.

Los correos electrónicos y mensajes de texto fueron mostrados por la famosa desde sus historias de Instagram, donde explicó que varias de estos ya los presentó ante las autoridades para demostrar los agravios que ha sufrido y bajo el delito de violencia familiar.

En el email recibido por Ninel, Mediana dedicó varios insultos hacia la madre de su hijo e incluso le asegura que jamás volverán a hablar porque es “su peor enemigo”.

“Te odio, te repudio y soy tu enemigo, eres lo peor en mi vida, eres mala como la peor y conmigo jamás vas a hablar, jamás... Mío no eres nada. Maldita seas por el daño que me hiciste, mil veces maldita”, escribió el empresario.

El papá de Emmanuel no sólo expresó su sentir por medio de correos electrónicos, también lo hizo por medio de mensajes de texto: “Te odio maldita, como no te mueres, maldita mujer podrida”.

Además mostró una breve conversación con su ex pareja. Ninel cuestionó sobre una nueva amenaza que recibió e incluso lo enfrentó por haberle quitado a su hijo.

“El que se ha llevado al niño eres tú, el que me ha lastimado eres tú, el que ha hecho las cosas a su manera y sin avisarme eres tú. Yo no he dado ningún golpe, yo le dejo la justicia a Dios”, mencionó la cantante.

En respuesta, Giovanni Medina, dijo: “Responde para tus medios, ahí también le entramos, también soy bueno y me creen más que a ti”.

Todas estas conversaciones, según Ninel Conde, forman parte de la carpeta de pruebas que presentó ante las autoridades en el caso que sostiene para recuperar a su hijo Emmanuel, a quien no ha visto desde hace tres meses.

Ninel Conde también dio algunos detalles por Instagram de la batalla legal en contra de Giovanni Medina. En esta red social dijo que ya recibió respuesta de parte del equipo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Me contestaron de parte de su oficina, me hicieron favor de contestarme, me citaron, les expuse el caso y están al pendiente de la situación, de que se maneje todo bajo derecho porque ha habido muchas cochinadas, sobre todo en la delegación (alcaldía) Cuajimalpa”, indicó.

En esta misma charla con sus seguidores, la artista señaló que se dio cuenta que Medina no era un buen hombre porque no detenía sus insultos en presencia del niño o porque también agredía a su hijo.

“Cuando no se detenía a gritarme y ofenderme enfrente del niño, cuando obligaba al bebé a comer de más o le daba manotazos porque le decía ‘no puedo’”, reflexionó.

La relación entre la famosa y el empresario siempre ha sido complicada, pero este año los conflictos se recrudecieron por conseguir la custodia legal del hijo de ambos, Emmanuel.

Ninel Conde y Giovanni Medina comenzaron su romance en 2013

Desde hace casi tres meses Giovanni Medina impidió que Ninel se reuniera con su hijo menor, por lo que ésta no dudó en recurrir al presidente de México, Andres Manuel López Obrador, para solicitar su intervención.

“Vengo no como Ninel Conde sino como Ninel Herrera, una madre que tiene ya casi tres meses sin tener a su hijo en casa sin ningún motivo”, explicó la actriz afuera del edificio que es el escenario de las conferencias matutinas de López Obrador.

Durante estos últimos meses, la actriz y cantante ha documentado el calvario que ha sufrido ante las autoridades mexicanas, quienes incluso dictaron una restricción para que no se acerque al menor de edad.

