Amiga íntima de Jenni Rivera aseguró que los nuevos temas lanzados no son cantados por la diva

Laura Lucio lanzó el año pasado un libro donde cuenta anécdotas de su amistad con Jenni (Foto: Instagram @lauralucio.tv)

Quisieran tener mi lugar es el nombre del tema que Jenni Rivera ha lanzado al mercado tras casi ocho años después de su muerte. Esto fue posible gracias a que este 2 de julio, la familia de la recordada ‘Diva de la banda’ decidió celebrar el que hubiera sido su cumpleaños número 51 a través del lanzamiento de la canción inédita.

Sin embargo, a menos de 24 horas de la aparición en las plataformas musicales del tema compuesto por la fallecida intérprete en co autoría con “El Mimoso”, el material nuevo de Jenni ya se encuentra en medio de la polémica.

El programa Suelta la sopa presentó una charla con Laura Lucio, quien fuera amiga íntima de la fallecida cantante de banda, e hizo ciertas declaraciones que levantaron suspicacias al poner en entredicho la autenticidad de la voz que se escucha en las nuevas canciones, que, de acuerdo a Pedro Rivera, la intérprete dejó antes de perder la vida en aquél accidente aéreo que conmocionó al público en diciembre de 2012.

Laura Lucio también fue parte del equipo de trabajo de la recordada intérprete (Foto: Instagram @lauralucio.tv)

“Cuando yo escuché esa canción algo no me satisfizo, yo estuve en el estudio con Jenni, yo sé su voz, yo sé su timbre, yo sé todo de Jenni, entonces es muy difícil que a mí me vengan a decir que este álbum es de Jenni”, expresó poniendo en duda la canción inédita con mariachi que fue lanzada en diciembre pasado durante el aniversario luctuoso número siete de la diva.

La mujer, quien también fue empleada de la intérprete de Inolvidable y Aparentemene bien, señaló que sólo la familia sabe se si trata o no de la voz de Jenni: “Eso se lo tienes que preguntar a ellos”

Por eso, yo mejor me quedo callada y cada quién que piense lo que quiera. Cada quién, si creen que esa es Jenni, pues esa es Jenni

Además. Laura Lucio aseguró que ya no mantiene ningún tipo de contacto con los hijos de “La gran señora”, pues Rosie Rivera, hermana de Jenni, le tiene prohibido acercarse a ellos.

Jenni Rivera está próxima a cumplir 8 años de fallecida, en diciembre próximo (Foto: Archivo)

Laura Lucio, quien en agosto de 2019 publicó el libro A Crazy Life: Anecdotes and Conversations with my Friend Jenni Rivera, en donde narra sus vivencias al lado de la diva, dijo también en el programa que las presuntas rencillas que existen entre los integrantes de la familia Riera han provocado que el legado de “La mariposa de barrio” se vea empañado, pues debido a que sus familiares no han dejado su ego a un lado, no han podido honrar la memoria de Jenni con toda la solemnidad que le merece.

Un documental de primera mano

Lucio también se encuentra en la preparación de un material documental basado en el libro que publicó y en el material que posee, consistente en video, audio y fotografías, archivos que guarda celosamente desde aquellos días en los que compartió sus días con Jenni y pudo conocerla a nivel personal y profesional.

La última imagen de Jenni Rivera, fallecida en diciembre de 2012 (Foto: redes sociales Jenni Rivera)

La mujer expresó en el pasado no necesitar de la autorización expresa de la familia Rivera para lanzar dicho proyecto, pues consideró que se tratará de un trabajo realizado con medios y recursos propios.

“La familia sabe que yo iba a sacar este libro, la familia sabe desde hace años que yo iba a continuar con los planes de contar mi historia, porque esto es mi historia, obvio con Jenni. No necesito su autorización, yo puedo como productora sacar lo que es mío”, declaró en agosto del año pasado.

