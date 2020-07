El regreso de “María Mercedes”: la legendaria telenovela de Thalía estará disponible en YouTube

Thalía protagonizó "María Mercedes" en 1992

Han pasado casi 28 años desde el estreno de María Mercedes, la legendaria telenovela de Thalía que dio inicio a su trilogía de las “Marías” y la historia podrá disfrutarse de nuevo a través de YouTube.

A partir del 1 de julio comenzaron a publicarse los episodios en el canal de Tlnovelas y se espera que esté completa en la plataforma a mediados de este mes.

De hecho en apenas dos días ya están disponibles ocho episodios de los 82 que tuvo la producción de Televisa. cuyo estreno ocurrió el 14 de septiembre de 1992 y terminó el 5 de enero de 1993.

Además de Thalía, en aquella telenovela producida por Valentín Pimstein actuaron Arturo Peniche, Laura Zapata, Gabriela Goldsmith, Fernando Ciangherotti, Carmen Salinas, Luis Uribe, Fernando Colunga y la ya fallecida Karla Álvarez.

Laura Zapata fue la villana de la historia

Aunque era el cuento de hadas de la mujer pobre que se casa con un hombre millonario, María Mercedes se ganó a la audiencia por la intensidad de la historia, plagada de drama, y también por la interpretación de Thalía.

La actriz se despojó de todo glamour para dar vida a la joven que vendía billetes de lotería en las calles y hacía cualquier tipo de trabajo (desde vender flores, vestirse de payasita o limpiar parabrisas) para mantener a su familia, pues su madre los había abandonado por el alcoholismo de su padre.

Thalía, quien entonces tenía 21 años, formó una pareja romántica en la historia con Arturo Peniche.

La gran villana fue Laura Zapata (que en la vida real es media hermana de Thalía), encargada de hacer la vida imposible a María Mercedes.

Thalía y Arturo Peniche fomaron la pareja romántica

Con aquella telenovela Thalía comenzó su trilogía que continuó con Marimar y María la del Barrio, que le dieron gran fame en toda Latinoamérica.

Aunque Thalía ya había actuado en Pobre señorita Limantour, Quinceañera y Luz y Sombra, el de María Mercedes fue el papel con el que se catapultó su carrera a nivel internacional.

Después de hacer su trilogía de las “Marías” en Televisa, la también cantante sólo apareció en una telenovela más: Rosalinda, en 1999. Desde entonces no ha reaparecido en alguna telenovela, género del que fue reina en los años 90.

En mayo de 2019, durante una sesión en Instagram para responder preguntas de sus seguidores, Thalía no descartó la idea de volver a la actuación.

Le preguntaron en qué porcentaje existe una posibilidad de que regrese a la actuación y ella respondió: “regresaré pronto, ya verán, cuando menos lo esperemos”.

Y es que en las últimas décadas Thalía se ha enfocado más en su carrera como cantante. En una entrevista para Infobae México, en enero de este año, la cantante habló del proceso que sigue para elegir los temas que interpretará, pues suele anotarse un éxito tras otro.

“Definitivamente es algo que lo sientes, es algo que te vibra, realmente no tiene secreto. Es como cuando estás con una persona que te hace sentir mal su energía, que sientes definitivamente que tiene una vibra, un aura pesada, o que es una gente con la cual fluyes, con la que te sientes a gusto, es lo mismo con la música. Cuando escuchas una canción y te resuena en el alma y sientes que la piel se te eriza, o que inmediatamente te sientas y la quieres escuchar, en ese momento es cuando mis antenas dicen ‘esta es’. Gracias a Dios tengo como esa intuición y esa corazonada la escucho”.

Thalia en "Rosalinda" con Fernando Carrillo

Para Thalía el secreto de mantenerse vigente después de varias décadas es aceptar el cambio.

“Yo creo que ha sido no ser rígida sino ser moldeable a los cambios, adaptarme al cambio, creo que es el secreto de la vida en general, no sólo como intérprete o en tu profesión, sino en general el secreto de la vida es adaptarte al cambio porque la vida sigue cambiando y cambiará cada minuto, cada segundo, entonces tienes que estar tú muy alerta y muy propenso a que el cambio es bueno, abrázalo y aviéntate y eso es lo que he hecho a lo largo de tantos años de carrera, ver el cambio, entenderlo, acoplarme y seguir”.

