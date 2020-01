- Sí y no, siempre he tenido como esa misma columna vertebral que es lo que quiero compartir en cada canción, la estructura melódica que he manejado siempre, esa fidelidad a mi sonido, a mi intepretación, a mi forma de ser como cantante, pero siempre me he movido a diferentes gremios musicales, toda mi discografía, mi columna vertebral es algo más pop pero me he movido a todos dentro de mi pop, de pronto he hecho bachata, he hecho salsa, hip hop, de pronto canté con Tonny Benett. Es un poquito de evolución pero respetando.