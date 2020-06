“Disfruté mucho”: así fueron los besos de Lucero con Fernando Colunga en una telenovela

Foto: luceromexico/IG - Telemundo

Uno de los romances de telenovela más recordados, a pesar de haber ocurrido hace casi 10 años es el que vimos en Soy tu dueña, donde Lucero y Fernando Colunga encarnaron el gran amor de Valentina Villalba Rangel y José Miguel Montesinos, y que ahora fue nombrado por la cantante quien relató varias historias del rodaje.

La actriz mexicana relató en su canal de YouTube cómo fue grabar al lado de Fernando Colunga, al que calificó como “muy respetuoso, disciplinado, dedicado”.

Lucero destacó que aún recuerda la compañía y apoyo que tuvo del actor de 54 años, con quien construyó una gran química que se transmitió y enamoró a la audiencia a lo largo de ocho meses.

“Siguen existiendo muchas fans que continúan viviendo la nube ‘lucerina-colunguera’, y no las culpo porque a mí también me pasó, ver a esa pareja con tanta ‘química’, con esas escenas tan lindas en el campo… es lógico que nos enamoramos de esos personajes”, confesó para sus más de 329.000 suscriptores.

“Disfruté mucho con Fernando porque es un actor tan disciplinado, dedicado, siempre muy puntual, muy metódico, por eso ha tenido una carrera tan exitosa, porque pone el mil por ciento en todo lo que hace y fuimos grandes compañeros de telenovela”, agregó durante la charla amena.

Lucero también habló de cómo fue grabar las escenas de besos con el intérprete, nacido en la Ciudad de México, aunque para ellos fue muy cómodo por la experiencia de su compañero.

“No es fácil hacer escenas de besos, de amor, con alguien que no es tu pareja en la vida real. Se vuelve un poco complicado. Al principio de la filmación de una novela como ésta no conoces tanto a la persona con la que estás compartiendo momentos tan íntimos. Para eso también hay que hacer actor y saber transmitir a través de las cámaras... Eso a mí se me facilitaba mucho con Fernando porque siempre fue muy respetuoso, disciplinado, dedicado” , indicó en su canal web.

La artista mexicana además mencionó que en este proyecto se sintió muy contenta por la “armonía que vivió con todos” y la familia que se creó entre todo el elenco.

“Para mí fue una experiencia maravillosa. Hubieron momentos que guardo en mi corazón y en mi mente, y que me encantan compartirlo con ustedes”, señaló.

Ésta no es la primera vez que Lucero se sincera sobre su participación en algunos proyectos artísticos. El mes pasado reveló cómo ocurrió su primer encuentro con Luis Miguel en la década de los 80, luego de haber trabajado en programas infantiles y comenzar a ser considerada para proyectar una imagen más juvenil.

Dio detalles de cuando formaba “la pareja de momento” junto al cantante, mote que se ganaron cuando fueron elegidos para protagonizar la película musical Fiebre de amor, y lanzar a las radios el sencillo Todo el amor del mundo, canción oficial de la cinta que protagonizó con “el sol”.

“Recordando la famosísima película Fiebre de amor que hicimos Luis Miguel y yo hace tantos años, pues viene a mi mente la parte musical de la película. A mí la música siempre me ha apasionado, entonces el poder cantar canciones en las películas y el poder hacer de estas historias una cuestión musicalizada era muy entretenido en aquella época, era lo que se usaba, era lo que los jóvenes y las familias veían y les gustaba ver en el cine en aquellos tiempos y ahora se sigue repitiendo en la tele”, narró la también actriz de la telenovela Lazos de amor.

Lucero reveló que conserva memorias muy especiales en su corazón y en su mente, pues lo vivido por aquellos años fue parte muy importante de su desarrollo artístico: “Poder cantar canciones en la película era muy entretenido y lo que gustaba en esa época al ir a los cines, por lo que me llena de recuerdos poder contarlo hoy”, explicó.

“En la parte musical, Luis Rey que hizo las canciones para esta película, logró que fueran canciones padrísimas, la verdad. Estaba un tema que yo cantaba que se llamaba Siempre te seguiré, que me encantaba cantarla, y luego Todo el amor del mundo”, resaltó.

