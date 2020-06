Luis Gerardo Méndez narró que un policía le dijo que el coronavirus “es psicológico”

Luis Gerardo Méndez ironizó respecto a la respuesta que le dio un policía de la Ciudad de México (Foto: Instagram@luisgerardom)

Gran cantidad de famosos han expresado su sentir respecto a la contingencia sanitaria que se vive en el mundo, posturas que dejan ver su preocupación, su optimismo e incluso hasta su escepticismo, pues no falta quien dude de la existencia y legitimidad del virus.

Sin embargo, la gran mayoría de los personajes del mundo de la fama han aprovechado su exposición pública y su poder de convocatoria para instar a sus seguidores a hacer conciencia y a respetar las medidas recomendadas por las autoridades de salud, como el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y el estornudo de etiqueta.

Quien ha dado de qué hablar en las redes sociales en las últimas horas es el actor Luis Gerardo Méndez, pues ventiló una anécdota reciente acerca del coronavirus y su percepción en un servidor público.

El actor participó en la última cinta de "Los ángeles de Charlie" (Foto: Instagram @LuisGerardoMendez)

El actor, recordado por su papel de Xavi Noble en la cinta de comedia Nosotros los Nobles, expresó que hace unos días tuvo un encuentro con un policía, parte de los elementos comisionados para realizar la prueba del alcoholímetro en las calles de la Ciudad de México.

Méndez refirió que, pese a tener tranquilidad y confianza por no haber ingerido bebidas embriagantes, acató la orden de orillarse en la vialidad; el oficial le indicó que debía realizar la prueba inicial consistente en un soplo cara a cara para verificar que el actor no estuviera alcoholizado. El alcoholímetro es un aparato diseñado para, mediante la acción de soplar, calcular los niveles de alcohol en el cuerpo humano.

Ante esta orden, Luis Gerardo cuestionó al uniformado sobre cuál era el protocolo a seguir o cuáles serían las medidas de prevención ante la contingencia sanitaria, inquietud que el oficial atinó a responder argumentando que el coronavirus “es psicológico”.

El actor aseguró que no había tomado ni una gota de alcohol al momento del retén (Foto: Instagram@luisgerardom)

“Ayer me tocó un alcoholímetro. No había tomado nada. El policía me pidió que le soplara. Los 2 traíamos tapabocas. Se lo quitó y me pidió que me lo quitara y le soplara en la cara. Le dije: “¿Y COVID, oficial?” Me contestó: “El COVID es psicológico, joven.” Y pues...” , fue el texto con el que el histrión se convirtió en tendencia en los marcadores de Twitter, y en el que adjuntó una nota periodística que reporta que México es el país con mayor número de muertes por coronavirus.

Gran cantidad de seguidores del actor de la serie Club de Cuervos, de Netflix, dieron réplica al tuit con comentarios de indignación ante la actitud que fue calificada como incrédula, inconsciente y desinformada del elemento policíaco en cuestión.

El tuit del actor alcanzó más de 40,000 favs (Foto: Captura de pantalla)

“Yo le hubiera dicho: claro que sí, vengo de recoger mis análisis de COVID donde di positivo, ¿dónde quiere que le sople?”, “Así es, el COVID es psicológico, hasta que muere el primero en la familia”, “¿Es neta que te dijo eso? He oído y leído cosas del COVID, pero esta rebasa mi capacidad de asombro”, “No creas, un familiar falleció y toda su familia sigue diciendo que el Covid no existe y que es un invento del gobierno”, escribieron algunos usuarios.

“Que venga y me lo diga a mí, soy médico, trabajo en un hospital y veo pacientes con COVID-19 ‘psicológico’ e intubados todos los días”, “Parece chiste, pero es anécdota. México triste”, comentaron otras personas, usuarias de la red entre las que aseguraron que historias como las de Luis Gerardo ocurren a diario en el país, en casos donde predomina la sinrazón sobre la ciencia y la evidencia.

