Jawy volvió a lanzarse contra quienes lo critican por “Acapulco Shore 7”: “Pobres los hipócritas”

Jawy respondió a quienes lo siguen criticando por su papel en "Acapulco Shore 7" (IG: jawymendez_oficial)

Aunque ha asegurado que no le importan las opiniones de sus “haters”, Luis Alejandro Méndez “Jawy” les volvió a dedicar algunos mensajes en su cuenta de Twitter, tras los ataques que ha recibido por su participación en Acapulco Shore 7.

Y es que desde el episodio uno tanto Jawy como su novia Manelyk González han sido objeto de fuertes críticas en redes sociales por su manera de comportarse.

En el debut de la nueva temporada del polémico reality de MTV Mane provocó una pelea con Dania porque no le gustó la manera en que se dirigió hacia ella.

Cuando comenzaron las agresiones físicas, Jawy entró a defender a Mane, pero el problema fue que para hacerlo sometió a Dania en el suelo, inmovilizándola y luego arrastrándola.

Jawy terminó arrastrando a Dania para ayudar a Mane

De inmediato se desataron las críticas y de “golpeador” no lo bajaron algunas personas, por lo que él emitió un comunicado disculándose con Dania si es que se sintió agredida por él.

Sin embargo, las críticas para la pareja conocida como “Mawy” no han parado.

Tampoco Jawy ha dejado de responder a sus haters.

Sus más recientes comentarios en Twitter dicen, por ejemplo, “To los haters me la mega pelan una y algunos varios millones más ($i conocen e$e #?) Uuajaja... escriban en este pa ni leerlos!”.

Los mensajes de Jawy

O bien, “Y para los míos los REALES... les deseo un feliz día! Diviértanse a madres disfruten de estar vivos... amanecí temprano y MUY MUY FELIZ... se les quiere CABRONAM*NTE!”.

En su mensaje más reciente en la red social señaló:

“Definitivamente prefiero lo REAL, no importa si es bueno o malo solo que sea real. Es mejor que hasta ser ‘bueno’ con hipocresía, pobres los hipócritas por no poder decir lo que sienten, por aparentar, por vivir eternamente en eso llamado prisión NO HAY COMO SER LIBRE Y FELIZ!”.

Pero incluso en ese mensaje recibió comentarios negativos pues le dijeron que si le gustara lo real no andaría con Mane (en relación con las cirugías plásticas que ella se ha hecho).

Así respondió Jawy a quienes lo llaman "golpeador"

Y también circuló en varios mensajes, de nueva cuenta, la palabra “golpeador”.

La semana pasada Jawy ya había escrito algunos comentarios respecto de los ataques. “Risa los que siguen tirando hate de ‘golpeador’. Se les olvida que la critica injusta... NO tiene NINGÚN impacto sobre la verdad, así que yo tranquilo y feliz , a todo el hate ya quisieran ser el 1% de lo que soy. Y a mis FIELES fans LOS AMO, ¡pronto nuevos y grandes proyectos!”, aseguró.

Contra Mawy

Esta semana se estrenó el episodio 4 de Acapulco Shore 7 y en esta ocasión Mane y Jawy no tuvieron papeles protagónicos (ambos forman parte del reality desde la primera temporada).

Jawy fue acusado de golpeador por someter a Dania para evitar que le pegara a Mane (IG: jawymendez_oficial)

En el video de Estudio Shore para comentar el episodio hay decenas de mensajes con la frase “Fuera Mawy” que fueron emitidos en plena transmisión en vivo.

Luego, en los casi 200 comentarios que tiene el video varios hacen referencia a Mawy y los critican.

En la reciente emisión de Estudio Shore hubo decenas de mensajes pidiendo la salida de "Mawy"

“Este episodio me gustó. Casi no salieron los Mawy y es más entretenido”, “Mane se volvió gris, amargada, hacen algo interesante los demás y ella echa críticas como si ella hiciera algo interesante”, “Mane ya aburre”, “este episodio que estuvieron menos los Mawy es más divertido”, “me encantó que casi no apareció Mawy, amargan todo”, “concuerdo, el programa estuvo muy bueno sin Mawy”, se leía en algunos de los comentarios.

En algún momento de la polémica con Dania, Mane hizo duros comentarios contra ella y Brenda Zambrano en Twitter, pero en días recientes ha evitado el tema.

