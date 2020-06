La insólita razón por la que José Eduardo Derbez abandonó a su padre y se fue con Victoria Ruffo

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no llevan una buena relación (Twitter y Cuartoscuro)

La relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ha sido complicada desde que se separaron en la década de los 90, pero existe un episodio en su historia en el que tuvieron que competir por el cariño de su hijo José Eduardo Derbez, quien finalmente se decidió por su mamá porque le compró una lujosa camioneta.

“Me mandó a la fregada y dejó de vivir conmigo por una camioneta”, confesó el comediante mexicano sobre la etapa en la que compartió casa con su hijo menor.

Derbez recordó que hace muchos años, José Eduardo se mudó a su casa tras una fuerte discusión con la protagonista de varios melodramas mexicanos.

“Un día se fue a vivir conmigo. Me dijo: ‘Pa, me peleé con mi mamá y me voy a ir a vivir contigo’. Yo (dije) ‘¡What!’ porque no podía creer que se hubiera peleado con su mamá... (Pensé) ‘Te van a desheredar’”, le contó a otro de sus hijos, Vadhir Derbez, para su canal de YouTube.

(Foto: Instagram de José Eduardo)

Pero la reunión terminó en poco tiempo, porque Victoria Ruffo le prometió a su hijo una camioneta a cambio de que abandonara a su padre.

El cómico recordó cuando José Eduardo le pidió un automóvil para trasladarse, pero surgió en escena la tentadora oferta de su ex pareja: “Se lo renté (un auto más económico) y no le gustó... en esas le habló la mamá y le dijo ‘si te vienes conmigo y dejas a tu papá te voy a dar una camioneta'”.

El joven de 28 años negoció con su padre la estadía en su casa, pero finalmente se decidió a regresar con su mamá. “Se fue, me mandó a la fregada y dejó de vivir conmigo porque le ofrecieron una camioneta”, contó entre risas Derbez.

“Le dieron su camioneta del año y dejó de vivir conmigo. Se regresó con su mamá. Luego ya entendió, nunca me lo dijo, pero lo sospecho”, añadió.

Tanto Eugenio como Vadhir coincidieron en que José Eduardo siempre ha sido muy apegado a Victoria Ruffo y que incluso tiene “mamitis”, palabra usada para referirse a la estrecha relación entre una madre con su hijo.

Eugenio y su hijo vivieron juntos por casi cuatro meses, tiempo en el que tuvieron algunos desencuentros: “De la nada un día me llegó con un dóberman, un gato, una serpiente, no sé cuantos animales tenía y me deshicieron la casa”.

Eugenio Derbez recibió ataques tras solicitar ayuda para el personal médico del IMSS en una clínica de Tijuana (IG: eugenioderbez)

En este mismo video, Eugenio Derbez confesó que en su juventud tuvo que enfrentarse a diversos obstáculos y hasta desempeñarse como limpiaparabrisas o mesero para ganar dinero y mantener a su hija Aislinn.

Mencionó que para darle dinero a la madre de su hija mayor incursionó en la limpieza de autos: “Me fui a comprar un kit de limpiaparabrisas, el limpiador de vidrios y una botellita de agua con jabón, estuve trabajando de limpiaparabrisas, lo hice pésimo”.

Después cambió de giró hacia la mesereada, donde le fue mucho mejor. “Me fue muy bien, porque como mesero era muy bueno. Pero me daba pena que alguien me fuera a reconocer, porque aunque no era famoso mi mamá sí y muchos me conocían como el hijo de Doña Silvia”, indicó sobre esta etapa en su vida.

“Estuve trabajando entre nueve meses o un año y ahí sí me fue muy bien. Viví de la mesereada un buen rato y era muy bueno”, concluyó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Por qué no haces un club”: la divertida propuesta de Eugenio Derbez para reunir a Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo

Bárbara de Regil causó polémica tras enérgica respuesta a José Eduardo Derbez

Las fotos de la relación de José Eduardo Derbez y Fernando Colunga: en redes sociales recordaron el lazo que une a los actores