Las fotos de la relación de José Eduardo Derbez y Fernando Colunga: en redes sociales recordaron el lazo que une a los actores

José Eduardo Derbez confesó hace unos días que tiene una estrecha relación con el actor Fernando Colunga. Esta revelación destapó que a ambos actores los une un lazo que han sabido fomentar y cuidar a través de los años.

Todo comenzó cuando el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez mencionó que Colunga es su padrino de Confirmación, lo que rápidamente llamó la atención de los seguidores de ambas personalidades.

Después de que se supo de esta relación, en redes sociales fueron publicadas las fotografías de algunos momentos que tuvieron Derbez y el protagonista de varias telenovelas mexicanas.

En una primera imagen captada en la Confirmación de José Eduardo, se ve a Fernando Colunga al lado de su ahijado cuando aún era un niño. En la fotografía también aparecen Victoria Ruffo y su esposo, el político Omar Fayad.

En una primera imagen captada en la Confirmación de José Eduardo, se ve a Fernando Colunga al lado de su ahijado cuando aún era un niño. (Foto: Instagram)

La cuenta de Instagram @aleeugenio_f publicó además otras instantáneas en las que se muestra la cercanía de ambas personalidades mexicanas.

Las fotografías, según se aprecia, han de haber sido tomadas hace más de 20 años y el administrador de la cuenta no ofrece detalles de su contexto.

Bailes, juegos y abrazos, son las acciones que realizan José Eduardo Derbez y Fernando Colunga en las imágenes.

(Foto: Instagram)

José Eduardo Derbez recordó cómo fue su festejo de Primera Comunión y su Confirmación en una entrevista que le realizó el conductor de Me caigo de risa, Faisy, para su canal de YouTube.

El hermano de Aislinn y Vadhir Derbez mencionó que tuvo una muy buena celebración ya que estuvieron presentes todos sus amigos de la escuela y disfrutó de diversos juegos.

“Me acuerdo perfecto. Según yo iba de un traje obscuro y corbatita. Yo lo que más quería, no era tanto la misa, sino la fiesta con mis cuates, porque había invitado a todos mis cuates de la escuela. Me habían contratado un mini casino, un torito inflable... mi Primera Comunión fue muy bonita”, indicó entre una muy amena plática.

José Eduardo destacó que, en cambio, su Confirmación fue en la escuela y ante la mirada atónita de la comunidad escolar.

“Mi padrino fue Fernando Colunga. Sí (lo sigue viendo), pero ¿sabes qué fue lo cag...? Que todas las maestras querían estar porque iba a ir Fernando Colunga”, le precisó Derbez a Faisy.

(Foto: Instagram)

Durante esta conversación, José Eduardo también reveló su profundo miedo hacia los murciélagos, animal al que le tiene fobia desde su infancia y que se acrecentó hace unos años cuando varios de estos animales se le acercaron rápidamente en un teatro local.

El hijo de Victoria Ruffo mencionó que no le gusta la cebolla, el ajo, el jitomate y los alimentos con huesos: “Yo no puedo agarrar el hueso. No sé qué siento, pero no me gusta sentir el hueso”.

Confesó que tiene un profundo respeto y siente una gran admiración por la actriz de 91 años, Queta Lavat: “Tiene una actitud increíble. Es una mujer a la que admiro muchísimo y la quiero muchísimo. No sabes qué gran mujer y qué gran actriz de las películas de antes”.

