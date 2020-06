José Eduardo Derbez mostró su cariño al esposo de Victoria Ruffo en el Día del Padre

José Eduardo Derbez lleva una buena relación con Omar Fayad, el esposo de Victoria Ruffo (IG: jose_eduardo92)

Además de la felicitación a Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez también tuvo palabras cariñosas para Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo, en el Día del Padre.

En Instagram stories compartió una imagen junto al gobernador de Hidalgo y escribió “Feliz día, te quiero mucho”.

El mensaje de José Eduardo al esposo de su mamá

Poco antes José Eduardo subió un post en la red social de una foto junto a su padre y también le escribió un breve mensaje, muy similar al que dedicó a Fayad: “Feliz día papá, te amo”.

Respecto de su mensaje a Fayad, José Eduardo sólo dejó ver una vez más la buena relación que lleva con el político.

“Con Omar la relación desde un principio fue increíble, fue muy bonita esa relación que hicimos Omar y yo y la seguimos teniendo, al grado que cuando mi mamá me preguntó que si a mí me molestaba o que si yo tenía algún problema con que ella rehiciera su vida con Omar, yo le dije que adelante, que no tenía ningún problema…”, contó el joven el pasado mayo en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no llevan una buena relación (Twitter y Cuartoscuro)

En aquella charla también reveló cuál fue su reacción al enterarse de que su mamá tenía una nueva relación, tras la separación de Eugenio Derbez.

“Ahorita yo lo veo de adulto y mi respuesta a esa edad creo que fue muy madura. O sea, creo que otro niño hubiera dicho ‘no, me vale, yo quiero a mi papá de regreso’, o como tú lo quieras ver…”, comentó. “Mi reacción y mi respuesta fue, ‘ma, si tú eres feliz, adelante’. Yo mientras viera mi mamá feliz yo estaba contento, yo ya presentía que la relación con mi papá ya no había vuelta atrás…”.

De hecho, Fayad también tiene una buena relación con Eugenio Derbez, con quien Victoria ha tenido una serie de desencuentros e intercambio de acusaciones.

El propio Derbez agradeció al político el haber cuidado de José Eduardo.

Eugenio Derbez y Omar Fayad llevan una buena relación (IG: eugenioderbez/ omarfayadmeneses)

“Estoy muy agradecido con él, porque de verdad lo cuida mucho, lo protege mucho y tanto José Eduardo lo quiere a él, como él a José Eduardo, tienen una gran relación, yo como padre lo agradezco muchísimo”, comentó el actor el pasado septiembre al programa “De primera mano”.

“Me preocupaba mucho José Eduardo porque fue el que creció más separado de mí, porque Victoria no me lo dejaba ver (risas). No, no, ya pasó, pero afortunadamente ahora que lo tengo más cerca ya que es adulto, es un chavo que yo creo que, de todos mis hijos, es el más centrado emocionalmente”, añadió Derbez.

Fayad también ha hablado de la buena relación que lleva con Derbez.

En abril el político respondió al meme que le dedicó Derbez luego de que se diera a conocer que dio positivo a COVID-19.

El actor subió a su cuenta de Instagram una imagen de su personaje del “Diablito”, pero con cara angustiada y con la frase “yo abracé a Omar Fayad”.

El meme que compartió Derbez

“La verdad es que lo tomé, me hizo sonreír, me reí bastante. No me molesta en lo absoluto”, aseguró el gobernador de Hidalgo al programa Suelta la Sopa.

Y además comentó que no tiene ningún problema con el actor.

“Yo llevo una magnífica relación con Eugenio Derbez, compartimos algo muy importante en la vida, compartimos un hijo”.

Aceptó que el meme de Derbez pudo resultar polémico, pero él trató de tomarlo de la mejor manera posible. “Yo sí entiendo que mucha gente dice ‘el señor tiene un virus mortal y tú te estás burlando de él’, pero yo no lo veo así”.

