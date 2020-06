“Ser imperfectas es natural”: Esmeralda Pimentel mostró sus estrías para hablar del amor propio

Esmeralda Pimentel compartió un mensaje sobre los estándares de belleza (IG: esmepimentel)

A través de un poderoso mensaje, que incluyó una fotografía donde se podían notar sus estrías, la actriz Esmeralda Pimentel habló sobre la autoaceptación y el amor propio.

En su cuenta de Instagram compartió esta semana una fotografía de una zona de su cuerpo, que parecía ser parte de la pierna y el glúteo, y escribió a sus seguidoras:

Tener estrías es natural. Tener celulitis es natural. Tener arrugas es natural. Tener vello es natural. Ser imperfect@s es natural

Pimentel criticó además los estándares de belleza que llevan a muchas personas a someterse a riesgosos tratamientos estéticos.

Esmeralda Pimentel mostró sus estrías para hablar del amor propio

Que el sistema intente convencernos de que no es así y nos esclavicemos persiguiendoESTÁNDARES DE BELLEZA TÓXICOS, atentando contra la naturaleza de nuestros cuerpos, gastando nuestro dinero, tiempo y energía y modificándonos al punto de llegar a rechazar lo que somos: ¡NO ES NATURAL! #yomeamo #yomerespeto #amorpropio

Su mensaje recibió más de 120 mil "likes" y casi mil comentarios que en su mayoría celebraron lo expresado por Esmeralda.

Varias famosas del mundo del entretenimiento como Lorena Meritano, Renata Notni y Mónica Huarte aplaudieron el mensaje de la actriz, quien ya había sorprendido a sus seguidores un par de días antes al mostrar su nuevo corte de pelo.

Esmeralda también mostró su nuevo corte de pelo (IG: esmepimentel)

Pimentel se deshizo de gran parte de su larga cabellera y ahora le llega a la altura del cuello, apenas unos centímetros debajo de las orejas.

"Gracias a mis tijeras de la cocina que todo lo pueden", escribió para acompañar las imágenes de su nuevo look, dando a entender que ella misma se cortó el pelo en plena cuarentena.

Famosas al natural

Esmeralda no es la única celebridad que ha decidido mostrarse sin retoques digitales.

Hace algunas semanas la actriz Salma Hayek compartió unas fotos en las que mostró su rostro sin maquillaje y además lució orgullosa sus canas.

La más reciente foto al natural de Salma Hayek (IG: salmahayek)

“Solía criticarme mucho. Ahora, cuando me miro en el espejo y hay cosas que no veo, pienso en cuánto me voy a gustar en 10 años. Cuando veo fotos mías de 30 o 40 años, me veo más hermosa de lo que me veía en ese momento”, explicó la actriz a la revista People en Español.

"A veces me veo en el espejo después de despertar y me siento en mal estado, fea y me pregunto a mí misma ‘¿qué me pasó?’. Porque a mi edad, y cuanto más envejeces, el look cansado, no perdona tanto como cuando eras más joven”, añadió en el video que compartió a la revista acerca de sus impresiones sobre la belleza y en el que también dijo: “A veces estoy haciendo algo y me veo en el espejo y me digo: ‘Espera un minuto, no me veo tan mal. De hecho, me veo ‘ardiente’ para mi edad”, agregó.

El pasado febrero la presentadora y actriz Yanet García también compartió en Instagram un mensaje sobre la autoaceptación.

Yanet García se confesó con sus seguidores acerca de un detalle en su cuerpo que no le gustaba (IG iamyanetgarcia)

“Hoy quiero decirte que no soy perfecta. Hace más de 10 años decidí empezar a ir al gym porque quería sentirme mejor conmigo misma, aumentar mi seguridad y confianza. Al principio fue muy difícil porque no veía los resultados que quería, no veía avances y me desesperaba mucho, hasta que entendí que lo más importante era tener mucha paciencia y cuidar mi alimentación. Solo el tiempo daría esos resultados que había soñado”, explicó al inicio de su mensaje.

En la imagen que Yanet compartió era posible apreciar algunas estrías en sus glúteos y fue precisamente de eso en lo que habló en su mensaje. “Me enfoqué en desarrollar la masa muscular de mis glúteos por años y lo logré. Hice crecer mis glúteos de una manera natural, siendo muy disciplinada. He entrenado tan fuerte mis glúteos que al aumentar la masa muscular me salieron estrías”.

La foto que le dejó más de medio millón de "Likes" a la presentadora (IG: iamyanetgarcia)

García reconoció que al principio no sabía por qué habían aparecido esas líneas en su piel y le daba mucha pena tenerlas.“Pero hoy he aprendido a amarlas porque son las marcas de mi esfuerzo en el gimnasio. Hoy esas estrías representan para mi un ‘Lo lograste’”, añadió.

