Sin maquillaje y sin peinar: Salma Hayek compartió otra foto de su belleza al natural

Salma Hayek disfruta mucho los días en que no tiene la presión de maquillarse (IG: salmahayek)

Tal como había ocurrido hace algunos días, la actriz mexicana Salma Hayek mostró su lado más natural a través de Instagram, en donde compartió una foto en donde posó sin peinarse y sin maquillaje.

Salma subió a su red social, en donde tiene más de 14 millones de seguidores, una foto que mostraba un close up de ella y destacó que no usara nada de maquillaje.

También dejó ver su pelo natural, sin alaciados o rizados artificiales de por medio, que suele usar para alguno de sus eventos públicos.

Para acompañar la foto, que registró más de 268,000 “likes”, Salma únicamente escribió “#mood” y “#hair”, tal vez dando a entender lo relajada que se encuentra mientras pasa la cuarentena por COVID-19.

La más reciente foto al natural de Salma Hayek (IG: salmahayek)

Hace unos días Salma ya había mostrado su aspecto más natural en otra imagen en la que también posó sin una gota de maquillaje y con el pelo húmedo.

Y en otra imagen previa, compartida a principios de mayo, si bien Salma sí se maquilló para la foto, lo que no hizo fue teñirse el pelo y, de hecho, lo sostuvo de tal manera que era posible apreciar algunas de sus canas.

"Siéntete orgullosa de tus raíces", escribió la actriz haciendo referencia a las canas, pues también escribió el hashtag "#silverfox".

Hayek mostró orgullosa sus canas

En una reciente entrevista para People en Español, la actriz habló de cómo ha cambiado la manera en que se ve al espejo y se acepta.

Confesó que ha tenido días en que no se ha sentido nada bien al ver su rostro sin la ayuda del maquillaje, pero con el paso del tiempo esa percepción sobre sí misma ha cambiado.

“Solía criticarme mucho. Ahora, cuando me miro en el espejo y hay cosas que no veo, pienso en cuánto me voy a gustar en 10 años. Cuando veo fotos mías de 30 o 40 años, me veo más hermosa de lo que me veía en ese momento”, explicó.

Otra foto reciente de Salma al natural (Foto: Instagram Salma Hayek)

A veces me veo en el espejo después de despertar y me siento en mal estado, fea y me pregunto a mí misma ‘¿qué me pasó?’. Porque a mi edad, y cuanto más envejeces, el look cansado, no perdona tanto como cuando eras más joven”, añadió en el video que compartió a la revista acerca de sus impresiones sobre la belleza y en el que también dijo: “A veces estoy haciendo algo y me veo en el espejo y me digo: ‘Espera un minuto, no me veo tan mal. De hecho, me veo ‘ardiente’ para mi edad”, agregó.

En esa charla, y tal como lo han mostrado sus recientes publicaciones en Instagram, Salma comentó que sus días preferidos no incluyen el maquillaje como parte de su rutina.

“Mis días favoritos son aquellos en los que no estás usando maquillaje y no te estás viendo al espejo. Porque no estás pensando en cómo te ves, sino que estás presente y estás haciendo tus cosas. Y, esto es lo mejor de no usar maquillaje: Cuando no estás pensando ‘¿Cómo me veo sin maquillaje? O, se me olvidó ponerme maquillaje’. Cuando simplemente estás viviendo tu vida y esta no es tu prioridad”, detalló.

Salma sin maquillaje y luciendo sus canas (Instagram)

Esos días sin maquillaje han sido una “ventaja” dentro de la cuarentena para la actriz. “Normalmente, cuando no (usas maquillaje), es porque te encuentras en una situación en la que no sientes la presión de verte mejor. Hay una sensación de estar presente sin necesidad de impresionar a nadie ...Al comienzo de la cuarentena, sentí que tenía que aprovechar este tiempo: ser muy productiva en la casa, hacer ejercicio o meditar más. Pero luego me di cuenta de que ya tenía muchas expectativas y presión para lograr mucho en este momento”, aseguró.

