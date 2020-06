“Mi conductora favorita es Andrea Legarreta”: Ingrid Coronado reveló cómo surgió “Venga la alegría”

Legarreta dio una cálida bienvenida a Ingrid (Instagram:ingridcoronadomx)

Un mensaje de Ingrid Coronado para hablar del origen de Venga la alegría (el programa donde estuvo más de una década y le dio gran fama) sirvió también para revelar su admiración por Andrea Legarreta.

El domingo por la tarde Ingrid compartió en su cuenta de Instagram algunas imágenes de sus inicios en Venga la alegría, que es el programa competencia de Hoy, la emisión de Televisa de la que es emblema Legarreta.

“Hubo una época de mi vida donde tomé la difícil decisión de retirarme de mi trabajo profesional para dedicarme de lleno a mi vida personal. Soñaba con ser mamá y ama de casa de tiempo completo. Renuncié a mi programa que era Tempranito”, recordó Ingrid al inicio de su extenso mensaje.

El mensaje de Ingrid Coronado

“Las cosas no salieron como esperaba y 2 meses después estaba hablando con mi jefe de ese entonces mostrándole mi interés de volver a trabajar. Mario, a quien considero también un muy buen amigo, se portó como un padre para mí. Me entendió y apoyó en mi nueva decisión preguntándome qué me gustaría hacer”, relató.

Fue entonces que Ingrid reveló que debido a su admiración por Legarreta pensó que sería una buena idea hacer un programa que fuera la competencia de Hoy.

Estas fueron mis palabras: Mi conductora favorita es Andrea Legarreta, por lo tanto me gustaría competirle…

Según Ingrid, a su jefe le pareció buena idea e incluso le dio la oportunidad de proponer conductores y el productor con el que le gustaría trabajar. “Y así es como creamos Venga la Alegría”.

El año pasado coincidieron en el programa "Hoy"

El programa debutó en la pantalla de TV Azteca el 2 de enero de 2006, con Ingrid, Ana La Salvia y Fernando del Solar en la conducción.

Hasta la fecha la emisión se mantiene al aire, aunque Ingrid dejó de laborar ahí en noviembre de 2018 y desde entonces no ha participado como presentadora de alguna otra emisión.

Andrea Legarreta reaccionó a la publicación de Ingrid y le escribió un mensaje afectuoso donde le expresó su admiración y señaló la falta que hace en la televisión.

La respuesta de Andrea Legarreta al mensaje de Ingrid

"Querida Ingrid, valoro mucho tus palabras. ¡Me siento halagada, honrada y agradecida! Tú has sembrado y cosechado cosas maravillosas. Lo que has logrado lo ganaste con tu propio estilo y talento, lo has ganado a pulso y mereces sin duda todo lo bueno en todas las áreas de tu vida. Y coincido con quienes dicen que haces falta en la pantalla. Me gusta seguirte y leerte, pues siempre aportas algo positivo. Pero gente como tú hace falta en la tv. Te abrazo virtualmente y con mucho cariño y admiración. ¡Besos bonita! ¡Gracias de nuevo!

Ingrid Coronado coincidió con Legarreta en el programa Hoy, en mayo de 2019, cuando acudió como invitada a presentar su libro infantil Simón y el sauce llorón.

Al ser presentada por el resto de los integrantes de Hoy, Ingrid dijo “pensé que esto nunca iba a suceder y sucedió”.

Legarreta e Ingrid se mostraron muy sonrientes (Instagram: ingridcoronadomx)

Legarreta le dio una cálida bienvenida tanto en el foro como a través de redes sociales. Le comentó que cualquier cosa podía pasar y durante algunos segmentos interactuaron sin que hubiera alguna incomodidad evidente entre ellas.

Al finalizar el programa, Legarreta compartió en su cuenta de Instagram fotografías junto a Coronado y el actor Alexis Ayala, el otro invitado de aquella mañana.

“Te ves divina”, le comentó Ingrid a Legarreta en una de las publicaciones que hizo en redes, a lo que Andrea le respondió “gracias, estás en tu casa, hay que comprar tu libro”.

