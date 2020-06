“Me dolió mucho”: Ninel Conde recordó las infidelidades de José Manuel Figueroa con Angélica Vale y Paty Muñoz

Ninel Conde aseguró que José Manuel Figueroa la traicionó (Foto_ Cuartoscuro)

La actriz y cantante Ninel Conde recordó las infidelidades de José Manuel Figueroa con Paty Muñoz y Angélica Vale.

Ninel y José Manuel sostuvieron un noviazgo durante cuatro años que no estuvo libre de polémicas.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para El minuto que cambió mi destino, Ninel reconoció que ella y Figueroa tenía una relación tóxica. “Tenía cierto tema de codependencia con José Manuel, no era un amor sano”.

“Según yo, (me fue infiel) con ‘La Vale’ y con Paty Muñoz, que ella fue la que dijo en televisión que ‘mientras Ninel palenqueaba, yo palenqueo con él’”, explicó Conde.

“Me dolió mucho, la verdad. Ahorita ya es una prueba superada y ni hay que revivir muertos. Que se confirme que te ponen el cuerno sí fue muy doloroso”, confesó.

Ninel tuvo un romance tóxico con José Manuel (Foto: Instagram de Ninel Conde)

Sobre la relación con Angélica Vale, Ninel aclaró que no está segura si la actriz sabía del romance que ella tenía con el hijo de Joan Sebastian.

Comentó que descubrió la traición de José Manuel en Los Ángeles.

Con Angélica se fue a Los Ángeles y los caché. Bueno, lo caché a él, no sé qué le habrá dicho a ella, a lo mejor que habíamos terminado

Otra relación tóxica

La de José Manuel Figueroa no ha sido la única relación tóxica de Ninel Conde. La actriz se encuentra inmiscuida en una batalla legal contra Giovanni Medina para recuperar a su hijo Emmanuel.

Ninel Conde y Giovanni Medina comenzaron su romance en 2013 (Foto: Cuartoscuro)

Desde hace más de dos meses su hijo no vive con ella y epenas se le permite convivir con el pequeño.

Ninel reconoció la semana pasada que en su romance con Medina hubo agresiones físicas y sexuales.

En el programa De Primera Mano se mostraron agresivos mensajes que Medina le envió a la actriz. “Así como lo lees, te odio, te repudio y soy tu enemigo, eres lo peor en mi vida, eres mala como la peor y conmigo jamás vas a hablar, jamás. Mitómana, mala, mala, no voy a perdonarte jamás. Mío no eres nada. Maldita seas por el daño que me hiciste, mil veces maldita”, le llegó a escribir el padre de su hijo.

Otro de los agresivos mensajes de Medina

“Me apena mucho esto pero son situaciones que, en mi caso, como mujer aguanté , perdoné, cosa que no debe de ser ...cuando un hombre te habla así, te ofende, aunque te pida perdón, no van a cambiar. Esta situaciones las viví durante mucho tiempo”, reconoció la actriz.

Cuando le preguntaron si fue víctima de violencia sexual, Ninel respondió: “El hecho de obligarte a tener relaciones cuando no querías y no te apetece, eso es violencia sexual. Sí, sí la hubo”.

(Foto: Instagram de Ninel Conde)

En la misma charla, Ninel advirtió que tiene más pruebas de las agresiones de Giovanni en su contra. “Y sí regresé por tratar darle una familia a Emmanuel, porque fui engañada, porque me decía que todo iba a cambiar y lo único que pasó fue que terminó engañando a la autoridad y robándome a Emmanuel de los brazos, por esto todo se exhibe y toda la verdad sale a luz, esta es la verdad, esta es la realidad, hay muchísimas cosas más tanto en audio como en video que, si es necesario, se tendrán que exhibir”.

En la lucha por recuperar a su hijo, Ninel acudió a Palacio Nacional para entregar una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al canciller Marcelo Ebrard.

“Vengo no como Ninel Conde si no como Ninel Herrera, una madre que tiene ya casi tres meses sin tener a su hijo en casa sin ningún motivo”, explicó a los medios presentes.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Tras pedir ayuda a López Obrador, Ninel Conde tuvo una breve y dolorosa llamada con su hijo Emmanuel

Ninel Conde: la cronología de su fallido romance con Giovanni Medina y su súplica a López Obrador

Ninel Conde sí obtuvo respuesta de la administración de López Obrador: esta semana se reunirá con el equipo del gobierno federal