Ninel Conde: la cronología de su fallido romance con Giovanni Medina y su súplica a López Obrador

Ninel Conde tenía ya algún tiempo de divorciada con el empresario Juan Zepeda cuando decidió darse una nueva oportunidad en el amor. A diferencia de su anterior relación, la cantante decidió emprender un romance con un hombre menor que ella: Giovanni Medina.

Parecía un cuento de hadas para la cantante, quien pronto quedó embarazada. pero aquella historia de amor terminó en pesadilla.

La actriz ha acusado en varias ocasiones a Medina de privarla de la posibilidad de convivir con su hijo Emmanuel e incluso solicitó la ayuda del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para recuperar a su hijo.

Aquí el recuento de su historia con Medina:

2013

A finales de este año Ninel admite que tiene un nuevo romance, ahora con Giovanni Medina, después de varios meses de especulaciones.

Febrero de 2014

Ninel ya no oculta el romance y en redes sociales hace publicaciones relacionadas con Medina.

Marzo de 2014

Se da a conocer que Ninel Conde está embarazada de Medina.

Abril de 2014

La cantante Dulce advierte que Giovanni Medina es una “persona negativa”.

En el programa de radio Todo para la Mujer revela que Medina tuvo un romance con su hija Romina, quien tras su ruptura prefirió irse del país “para alejarse de cualquier situación inconveniente, del riesgo de tener a una persona que te odia y te quiere hacer daño".

Dijo que nunca supo el verdadero nombre de Giovanni, porque tenía un pasaporte falso y además lo responsabilizó de cualquier cosa que pudiera pasarle a ella o su familia.

Julio de 2014

Giovanni comparte en Instagram una foto de Ninel luciendo su pancita y escribe: "Saludos desde algún lugar de la vida REAL... Felices, contentos, firmes y en paz... Gracias por todo el apoyo... Aquí sonriendo todos... #TeAmo #Demás #Cookie #cookiebb @ninelconde'".

21 de octubre de 2014

Nace su hijo Emmanuel en un hospital de la Ciudad de México. "Nos sentimos orgullosos y honrados con este privilegio y responsabilidad. También agradecemos profundamente su interés y nobles deseos. Saludos", escribe la cantante en conjunto con Giovanni Medina.

Junio de 2015

La relación parece firme e incluso Medina sale a defender a Ninel de su ex esposo, Juan Zepeda.

Se están aprovechando de la situación para colgarse de todos los años de trabajo que tiene Ninel en esta carrera, hay oportunistas, hay buitres o buitras que lo están intentando a toda costa y sin escrúpulos, lucrando con la pena para lograr una posición, una fama, porque a final de cuentas es una pena lo que está pasando Juan... Hay cosas que sería importante que Juan supiera, pero le diría que se cuide

Julio de 2016

Ya con rumores de separación en el aire, Ninel se presenta en el Palenque de Tlaquepaque, en donde evita confirmar que ya no está con el padre de su hijo, quien -por cierto- aparece por sorpresa en el show en supuesto estado de ebriedad, por lo que le niegan el acceso.

Marzo de 2017

Después de meses de especulaciones y rumores, finalmente se confirma que Ninel Conde ya no es pareja de Medina y comienza la disputa por su hijo Emmanuel.

Junio de 2017

Medina responde a la versión de que le armó un escándalo a Ninel en un antro.

Sí fui, pero fue porque mi hijo estuvo hospitalizado de bronquitis y no me avisó... No me deja ver a mi hijo, no le importan mis derechos… se le acabó el amor cuando se me acabó el dinero

Julio de 2017

Ninel se queda con la custodia de su hijo, pero Medina arremete y la acusa de alcohólica.

Noviembre de 2017

Giovanni declara que a Ninel "la regentean" y es capaz "de todo por dinero"

Enero de 2018

En la revista TV Notas se publica el testimonio de Raoul Stevenel, ex asistente de Ninel, quien la acusa de consumir cocaína y se golpeaba en el estómago cuando estaba embarazada para provocarse un aborto.

Ninel dice que se trata de una farsa y publica en su cuenta de Instagram una conversación con Raúl para demostrar que Giovanni está detrás del asunto.

12 de marzo de 2018

Ninel ofrece una conferencia para negar que consuma cocaína y explica que los resultados de una prueba fueron alterados para que resultaran positivos.

Deja ver que los contactos políticos de Giovanni pueden influir en el resultado.

14 de marzo de 2018

Ninel publica en Instagram una foto que muestra cómo debió someterse a una prueba toxicológica, con su hijo en brazos.

Esta es la imagen de una madre sometiéndose injustamente a otra prueba de pelo toxicológica, arrancando pelo por pelo para poder rescatar a mi hijo de la infamia y el odio . Gracias a Dios el mal NUNCA TRIUNFA

Mayo de 2019

Durante una entrevista para La Saga de Adela Micha, Ninel confirma que tras dos años de pleito otra vez está con Medina.

Sí nos dimos duro y pues sí, nos equivocamos, somos seres humanos, la regamos, hemos sido señalados de ¿cómo?, ¡míralos!, ¡otra vez (juntos)!, pues sí, Dios dijo tienes que perdonar hasta 70 veces, todos los días

Julio 2019

Giovanni deja ver que su relación con Ninel estaría en crisis... otra vez.

Abril 2020

Ninel emprende una batalla legal para recuperar por su hijo, pues asegura que Medina usa el pretexto de un posible contagio de COVID-19 para evitar que vea a Emmanuel.

“Es una denuncia exigiendo ya el poder tener a mi hijo, casi dos meses que mi hijo no ha pisado su casa, donde él vivía, donde yo vivía con él”, señaló al programa Venga la alegría. “Escudándose en el coronavirus, Gio ‘el mentiroso’ Medina se ha dedicado a poner pretextos para poder quedarse con el niño, Siempre me amenazaba cuando nos separábamos, que si me separaba de él me iba a quitar al niño de una u otra forma”.

Traté de hacerlo por las buenas, por convenios, aceptando ir a su casa sin celular, sin poder tomarle una foto, creo que todo tiene un límite y es momento de luchar por mi hijo

10 de mayo de 2020

Ninel publica un emotivo mensaje en Instagram con motivo del Día de las Madres.

Un 10 de mayo diferente .. donde un corazón endurecido, con sed de venganza y lleno de frustraciones e inseguridades nos separa para disfrutar juntos este día . Estando a dos cuadras de distancia quiero dejarte por escrito amado hijo que aquí está tu mamá tienes y mucha mamá . Los que hemos perdido a nuestra madre tenemos motivos para extrañarla pero tu aquí me tienes y se que Dios y las autoridades harán justicia. NO PARARÉ HASTA QUE SE HAGA JUSTICIA Y PODAMOS ESTAR JUNTOS DE NUEVO.

12 de mayo de 2020

Ninel revela que ha recibido amenazas y responsabiliza a Giovanni Medina de cualquier cosa que pueda ocurrirle.

19 de mayo de 2020

Ninel acude a Palacio Nacional para pedir ayuda al presidente López Obrador y al canciller Marcelo Ebrard para recuperar a su hijo.

Vengo no como Ninel Conde si no como Ninel Herrera, una madre que tiene ya casi tres meses sin tener a su hijo en casa sin ningún motivo.Este señor (Giovanni Medina) utiliza de bandera tanto a su gobierno como a sus funcionarios. Pido que se haga justicia, ya casi son tres meses sin mi hijo y ya quiero poder tenerlo conmigo y abrazarlo

20 de mayo de 2020

Ninel exhibe mensajes agresivos que le envió Giovanni y lo acusa de violencia sexual en una entrevista para De Primera Mano.

El hecho de obligarte a tener relaciones cuando no querías y no te apetece, eso es violencia sexual. Sí, sí la hubo”.

28 de mayo de 2020

Ninel informa que recibió una orden de restricción y no podrá ver a su hijo.

“Parece ser que la advertencia del padre de mi hijo se cumplió, en el sentido de que si rompíamos nuestra relación de pareja iba a quitarme a mi hijo... ya un ministerio público determinó medidas de protección que prohíben me acerque a mi hijo y fueron ratificadas por un juez familiar”.

