“Me estaba muriendo de miedo”: así enfrentó las amenazas la activista que denunció las canciones de Johnny Escutia

La tortura, la violación, el secuestro, la pedofilia, la necrofilia y el feminicidio, son asuntos que el rapero Johnny Escutia utilizó para hacer apologías que quedaron expuestas hace unos días por la activista Ana Luz Saso, quien vio en peligro su integridad tras denunciar el contenido que durante años ha promovido el también conocido como “King de la Furia”.

Todo comenzó cuando Spotify eliminó de su catálogo la canción Safaera de Bad Bunny sin dar más explicaciones, esta acción desató cientos de críticas a la plataforma entre las que destacó la de Ana Luz, que evidenció una larga lista de temas musicales en los que se documentan diversos crímenes y violencia en contra de la mujer.

“Hey qué onda @Spotify_LATAM, oye ¿y si en vez de quitarnos Safaera de @sanbenito quitas las canciones de Johnny Escutia en donde describe cómo violar, torturar, matar y desmembrar mujeres y niñas?”, comenzó así la internauta un hilo en Twitter en el que habló sobre las distintas canciones de Escutia, incluso en aquellas en la que lanzó amenazas hacia la influencer Yuya y se refirió al crimen de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada brutalmente en su casa.

El hilo pronto se viralizó y provocó que la activista recibiera cientos de amenazas anónimas que ya son investigadas por las autoridades capítalinas, pero que le recuerdan la facilidad con la que se puede violentar la tranquilidad de una persona.

En entrevista con Ventaneando, la joven confesó que el temor se apoderó de ella luego de que su intimidad y la de su familia quedaron expuestas.

“Yo me estaba muriendo de miedo, me dieron varios ataques de ansiedad porque era un terror el que yo sentía. No me siento tranquila, es algo con lo que no cuento... me da miedo porque no sé con quien estoy tratando y me hace pensar que si consumen este tipo de contenidos, estoy en riesgo”, declaró al programa de espectáculos

“Me vi afectada en el sentido en que mi vida se vio en peligro, la mía y la de mi familia. Solamente se hizo viral una amenaza, pero no fue la única que recibí, no las hice públicas por la gravedad”, añadió.

Saso destacó que logró alejar el temor de su mente gracias al apoyo y respaldo de diversos colectivos feministas, quienes la respaldaron en todo momento tras darse a conocer los contenidos del rapero Johnny Escutia.

Señaló que no fue la única que recibió amagos, ya que otras mujeres también fueron violentadas por viralizar el hilo en contra del “King de la Furia”.

“Ya se están haciendo las debidas investigaciones y ya se está llevando el debido proceso de las amenazas”, añadió la activista que destacó que no ha vuelto a ver amenazada su integridad.

Ana Luz Saso alzó la voz en contra del músico porque otra mujer evidenció los contenidos en redes sociales. La activista explicó que sintió mucha indignación cuando conoció las canciones Violación suprema y Novia pequeña.

“Me indigné tanto que dije ‘esto se tiene que conocer’, sobre todo porque las canciones son muy reales, son cosas que pasan diariamente en México”, indicó.

Resaltó que aunque el contenido de Johnny Escutia ya fue retirado de YouTube, Amazon, Spotify, jamás debió salir a la luz porque promueve las diferentes conductas violentas hacia la mujer.

El temor no ha impedido que Ana Luz continúe con su lucha en contra de este tipo de movimientos, y es que actualmente busca impulsar una iniciativa para penalizarlas.

Tras viralizarse las canciones de Johnny Escutia, se supo que no sólo Yuya o Ana Luz han recibido amenazas, ya que otras raperas también evidenciaron los ataques de los que fueron presas.

“Las primeras agresiones se dieron hacia el colectivo diciendo que las mujeres no podíamos rapear. Después se ensañó particularmente conmigo desde el año 2009 al 2016. Sacaba videos, mandaba a su secta a amedrentarme, hacía memes, hacía páginas enteras para tirar odio sobre mí”, dijo a Milenio, una de las jóvenes que durante años fue amedrentada por el llamado “King de la Furia”.

