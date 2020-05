Karla Panini quiere limpiar su imagen: “Busca dejar claro que no fue la mala en esta historia”

Karla Panini quiere contar su verdad (IG: malinfluencersmx)

Karla Panini ha permanecido callada en medio de la nueva ola de ataques por el escándalo de Las Lavanderas, pero según una nueva versión, la comediante y presentadora estaría pensando en ofrecer una entrevista para limpiar su imagen.

De acuerdo con La Columnaria, se dice que el periodista Gustavo Adolfo Infante viajaría a Monterrey para platicar con Panini.

El resultado de la charla se presentaría no el programa De Primera Mano, sino en la otra emisión que el periodista tiene en Imagen, El minuto que cambió mi destino.

“El interés de Karla Panini es dar su verdad, cansada de todos los ataques, busca dejar claro que no fue la mala en esta historia”, aseguró una fuente a La Columnaria.

Karla Panini ha estado de nuevo bajo una ola de críticas y ataques (IG: malinfluencersmx)

Este jueves por la mañana se grabaría la entrevista, en la que Panini mostraría pruebas y testimonios para tratar de limpiar su imagen.

Según esa información, que no se ha confirmado, Américo Garza no estaría presente en la entrevista y no se sabe si Panini recibiría dinero a cambio de la exclusiva.

De acuerdo con La Columnaria, en un principio Panini quería dar la exclusiva de su historia a Televisa, pues trabajó en esa empresa durante muchos años.

Panini mostraría pruebas de su versión

Habría elegido el programa Gente Regia para hablar, pero la idea fue rechazada porque en la empresa querían verse neutrales ante el escándalo.

Por ahora no hay mayor información de la supuesta entrevista que Panini concederá a Gustavo Adolfo Infante, así que solo en próximos días podrá saberse si Karla decidió hablar a un medio de comunicación o no.

En donde sí ha hablado la ex Lavandera es en su cuenta de Instagram, principalmente para echar abajo versiones sobre ella que circulan en medios y redes sociales.

(IG: malinfluencersmx)

En la cuenta de Mal Influencers, la única que ha reconocido como propia, Panini ha compartido algunas capturas de pantalla de cuentas de Instagram, Facebook y Twitter que usan su nombre solo para aclarar que no son de ella.

Recientemente subió en Instastories una captura de pantalla relacionada con las revelaciones que hizo “La Parcera”, la mujera detrás de la cuenta “Karla Luna, la verdad”.

En la captura de pantalla se leía parte de la información que la mujer dio, relacionada con supuesta violencia doméstica, adicción a medicamentos e incluso un intento de suicidio por parte de Panini, quien únicamente escribió sobra la imagen “¡Información falsa! ¡No se dejen engañar!”.

En el Instagram de Karla Panini se publicó esta captura de pantalla (IG: malinfluencersmx)

"La Parcera" realizó temerarias declaraciones sobre la vida de Karla Panini y Américo Garza.

Dijo que vio cómo Américo maltrataba físicamente a Karla. También comentó que se enteró de la existencia de un niño que podría ser de Garza y que habría tenido cuando ya era esposo de Panini.

Reveló que Karla fue expulsada de una iglesia católica por el escándalo de Las Lavanderas y además que su estado emocional no es el mejor.

(IG: malinfluencersmx)

“Sigue tomando muchos antidepresivos, es una persona que sufre de depresión. Toma medicamentos para dormir, los suspendió cuando se quedó embarazada... es adicta a los medicamentos a los antidepresivos a las pastillas para dormir, no es una persona emocional estable”, aseguró.

Dijo que esos problemas mentales llevaron a Panini a tratar de suicidarse en alguna ocasión.

“Esa mujer se ha intentado quitar la vida, para los que no lo sepan, por eso a mí me preocupan mucho las niñas porque están con una persona inestable. Ella se intentó quitar la vida hace dos años, con pastillas para dormir, se tomó una dosis muy alta, lo sé porque ella lo contó, sé que se intentó quitar la vida”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“¡No se dejen engañar!”: Karla Panini rompió el silencio y negó ser adicta a medicamentos o haber intentado quitarse la vida

“Sería muy traumático”: por qué Karla Luna quería a sus hijas lejos de Karla Panini

“Te voy a hacer la vida imposible”: la amenaza de Karla Panini a Américo Garza que destapó Karla Luna