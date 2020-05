“¡No se dejen engañar!”: Karla Panini rompió el silencio y negó ser adicta a medicamentos o haber intentado quitarse la vida

Karla Panini sigue bajo una ola de ataques y especulaciones (IG: malinfluencersmx)

La presentadora Karla Panini rompió el silencio y a través de una publicación en redes sociales negó las recientes versiones sobre ella respecto de violencia doméstica, adicción a medicamentos e incluso un intento de quitarse la vida.

En la cuenta de Instagram de “Mal Influencers”, la única que Panini ha aceptado como oficial y que mantiene activa, se publicó una captura de pantalla respecto de una reciente información que se difundió sobre ella.

Se trataba de declaraciones sobre supuesta violencia doméstica, adicción a medicamentos e intento de suicidio.

“¡Información falsa! ¡No se dejen engañar!” , fue lo único que escribió Panini acerca de esos temas.

En el Instagram de Karla Panini se publicó esta captura de pantalla (IG: malinfluencersmx)

En las últimas semanas en que su nombre se ha convertido en fuente de escándalos y rumores, la ex Lavandera ha preferido guardar silencio.

Hasta ahora no hay una sola declaración de ella en algún medio de comunicación en donde responda a los ataques, que se desataron de manera más fuerte luego de que la familia de Karla Luna publicara un audio de una antigua conversación entre ella, Panini y Américo Garza.

En la grabación se podía escuchar a Luna reclamándoles por un adeudo económico y también por su engaño.

La cuenta de Instagram de Panini ya no está activa (IG: malinfluencersmx)

Las temerarias revelaciones sobre Panini

Como se recordará, hace unos días una mujer identificada como “La Parcera”, quien está detrás de la cuenta de Instagram “Karla Luna la verdad”, ofreció una entrevista al programa Chisme No Like, en donde hizo temerarias revelaciones sobre Panini.

“La Parcera”, quien prefirió no revelar su identidad para no afectar sus empresas y evitar que la gente piense que solo busca fama, recordó que fue amiga cercana de Panini, por eso pudo atestiguar escenas de su vida cotidiana que mostraban el lado oscuro de su relación con Américo Garza.

Según la mujer, Panini fue expulsada de una iglesia católica por el escándalo de Las Lavanderas, sí sufre de violencia doméstica con Garza y además, éste habría tenido un hijo con otra mujer cuando ya estaba casado con Panini. Además dijo que Américo es un hombre muy coqueto que incluso a ella llegó a hacerle comentarios inapropiados.

A Karla Panini le volvieron a recordar el escándalo con Karla Luna

“Américo es un hombre muy coqueto, mujer que ve mujer que le tira. .. a mí me pasó con él, fue el motivo por el que me separé de ellos, empecé a ver actitudes que no me gustaban, la mujer es muy celosa, muy controladora, el señor es muy coqueto, a mí me tiraba el perro, me decía cosas fuera de lugar, nunca tuve nada con él”, detalló.

Sin embargo, las declaraciones más impactantes de "La Parcera" fueron las relacionadas con la salud mental de Panini.

“Sigue tomando muchos antidepresivos, es una persona que sufre de depresión. Toma medicamentos para dormir, los suspendió cuando se quedó embarazada... es adicta a los medicamentos a los antidepresivos a las pastillas para dormir, no es una persona emocional estable”, aseguró.

Dijo que esos problemas mentales llevaron a Panini a tratar de suicidarse en alguna ocasión.

“Esa mujer se ha intentado quitar la vida, para los que no lo sepan, por eso a mí me preocupan mucho las niñas porque están con una persona inestable . Ella se intentó quitar la vida hace dos años, con pastillas para dormir, se tomó una dosis muy alta, lo sé porque ella lo contó, sé que se intentó quitar la vida”.

“La Parcera” dijo que su única intención es que las hijas menores de Karla Luna, a cargo de Garza y Panini, puedan convivir con su familia materna.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Ella se intentó quitar la vida”: una antigua amiga de Karla Panini hizo temerarias revelaciones

“Te voy a hacer la vida imposible”: la amenaza de Karla Panini a Américo Garza que destapó Karla Luna

“No quiero ser partícipe de este linchamiento público”: Óscar Burgos insistió en que no hablará más de Karla Panini