“Te voy a hacer la vida imposible”: la amenaza de Karla Panini a Américo Garza que destapó Karla Luna

Karla Luna exhibió pruebas de la traición de Karla Panini (IG: malinfluencersmx/ karlalunatv)

Karla Luna había tratado de mantener en privado todo lo relacionado con la traición que sufrió por parte de su amiga Karla Panini y su esposo, Américo Garza, pero en julio de 2015 comenzó a mostrar pruebas de su verdad a través de redes sociales, como los mensajes que Panini y el padre de sus hijas menores intercambiaron.

Como se recordará, en noviembre de 2013 Luna anunció su separación de Américo Garza, pero entonces no sabía que durante años él sostenía una relación con Panini, quien además de su amiga era su compañera en Las Lavanderas.

Luna se enteró del engaño gracias a los mensajes de texto que descubrió en un teléfono celular que fue de Américo.

Según las declaraciones de Luna, Panini llegó a confesarle la traición, pero aseguró que terminaría cualquier vínculo con Garza, algo que no ocurrió así, pues se casaron en septiembre de 2016, un año antes de la muerte de Luna.

Karla Luna estaba dispuesta a perdonar (IG: karlalunatv)

En febrero de 2015 Luna dio una entrevista a La Columnaria en donde escribió sus motivos para no dar a conocer las pruebas que tenía de la traición de Panini y Garza. “Por respeto a nuestros hijos”, aseguró.

En aquella época decía estar dispuesta a perdonar lo que le hizo Panini.

“Yo perdono si ella me pide disculpas , pero es difícil otorgar un perdón y luego ver que las disculpas fueron en vano, ya que sigue negándolo”, añadió al mismo medio.

Y Panini no solo no se disculpó, sino que meses más tarde escribió en Twitter algunos mensajes contra Karla Luna, sugiriendo que su ex compañera le había sido infiel a Américo, pues mostró una foto de Luna con otro hombre y aseguró que tenían meses juntos.

La publicación donde Panini sugería que Luna fue infiel

Finalmente Luna decidió hablar y el 27 de julio de 2015 publicó en Twitter las capturas de pantalla de las conversaciones entre Panini y Garza.

“Hay historias que se cuentan solas @SoyKarlaPanini y aun tengo muchas cosa mas .... Aquí la que miente no soy yo”, escribió en la red social para acompañar las imágenes.

En dicha conversación era evidente la molestia de Panini ante el hecho de que Garza siguiera en contacto con Luna.

"Que te lo crea otra, ahí andas entrando al camerino a verla. Si quieres seguir conmigo lárgate de Lavanderas", le decía Panini.

La ex Lavandera fue más allá e incluso amenazó a Garza.

Ya se te acabó tu pendej* y así voy a seguir hasta que me odies. No me haces feliz, pues te voy a hacer la vida imposible. Me chingast* la vida y el corazón

La molestia de Panini era evidente en los mensajes

"No valgo tanto la pena, ruégale a la madre de tus hijas, a mí no... estoy muy hermosa y bien buena”, añadió en otros mensajes.

Lo que aún resulta un misterio es el número "856" que Américo usaba con Panini y que incluso ella tiene tatuado.

Después de la publicación, Karla Luna advirtió que podría dar a conocer más información.

Otra captura de los mensajes entre Panini y Garza que descubrió Karla Luna (TW: @SoyKarlaLuna)

“Pues si le siguen le sigo, si ya saben que no me dejo ni de la muerte ¿pa’ke le buscan peste al gas?”, le respondió a un usuario.

Acerca de las acusaciones de Panini sobre una supuesta infidelidad, Luna se defendió y aseguró en una entrevista -en ese mismo julio de 2015, que todos sabían que ella tenía un novio, pues su relación se dio cuando ella ya estaba separada de Américo Garza.

“Yo hice pública esta relación el 28 de octubre del año pasado (2014). Cuando ella lo que me hizo sí fue hace cuatro, cinco años y yo sí estaba casada y yo sí tenía mis hijas con él, yo sí tenía una relación. Por mi parte es verdad, yo lo publiqué, yo ya no estaba con mi ex esposo y los dos nos pusimos de acuerdo”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Yo tenía un novio, nunca lo oculté”: así se defendió Karla Luna de la acusación de infidelidad de Karla Panini

“¿A quién quieren engañar?”: la verdad detrás del romance que Karla Luna inició cuando ya estaba separada de Américo Garza

“No quiero ser partícipe de este linchamiento público”: Óscar Burgos insistió en que no hablará más de Karla Panini