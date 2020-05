Sebastián Yatra está agradecido de lo que aprendió de Tini Stoessel

Sebastián Yatra demostró que respeta mucho a Tini Stoessel (Foto: Especial)

Parece ser que no todas las parejas de celebridades acaban en malos términos. Así lo demostró Sebastián Yatra, quien lejos de hablar mal de su ex novia o de hacer comentarios desagradables, demostró que respeta mucho a Tini Stoessel.

Durante una entrevista con la revista Elle, Yatra habló de cómo la actriz y cantante le cambió la vida para bien.

“Siempre se lo he dicho a ella y siempre lo diré. Gracias a ella he aprendido a cuidarme un poco más. Y eso lo es todo. Tomaba tantas decisiones por el artista que a veces olvidaba al ser humano que también soy”, dijo a la publicación.

El colombiano, quien estrenó junto con el grupo Morat la canción “Bajo la mesa” el jueves pasado, confesó que ha usado el confinamiento para reflexionar acerca de la vida y para meditar.

Este tiempo le ha permitido al cantante ver a futuro (Foto: Archivo)

“Este periodo de pausa ha sido una oportunidad para reflexionar sobre lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, para renacer también como sociedad”, explicó.

Pero esto no significa que las ganas de salir no estén ahí, pues incluso ya hizo planes tanto para viajes como para proyectos profesionales.

“Lo primero que me gustaría hacer cuando esto acabe es abrazarlos y verlos a todos. Recorrer el mundo con mi música. En mi lista de prioridades, la número uno es salir de gira a España. De hecho, así está planeado ya. Que eso se pueda dar es lo que me llena ahora de ilusión. Más adelante, en septiembre, la idea es participar con Enrique Iglesias y Ricky Martin en un tour por distintas ciudades de Estados Unidos”, adelantó.

Pero el encierro no ha significado estar aburrido, pues celebró en su cuenta de Instagram el primer millón de streams en Spotify por su nuevo sencillo con Morat. Aunado a esto, el cantante también usó su tiempo libre para hacer una aparición especial en el video musical de “Contigo” de la mexicana Danna Paola.

Tanto Stoessel como Yatra hicieron un comunicado con sus fans (Foto: Archivo)

La separación

Desde principios de abril comenzaron a correr diferentes versiones de que Yatra y Stoessel ya estaban en momentos de crisis dentro de su relación. Pero fue hasta la semana pasada que la argentina decidió aclarar las cosas de una vez por todas.

“Queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se da como uno las imagina”, escribió la actriz.

Pero desde entonces se veía que la separación había sido pacífica, ya que la argentina describió la relación como una llena de bellos momentos.

“Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho”, añadió.

La pareja tenía problemas desde abril (Foto: Prensa Telefe)

Stoessel había explicado lo “angustiante” que era vivir lejos del colombiano durante el aislamiento. La ex Violeta se encontraba en Buenos Aires, cumpliendo con la cuarentena obligatoria mientras que Yatra lo hacía en Medellín.

“No es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico. Hace un montón que no nos vemos y es durísimo”, admitió, aun cuando recordó que los amores a distancia no le habían resultado extraños en el pasado. “Siempre me pasó. No sólo con mis novios, sino también con mi familia y mis amigos”, dijo, pero destacó que –por la pandemia– la circunstancia esta vez era completamente diferente. “Es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. No se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras”.

