Gloria Trevi se apoderó de las redes sociales por su atrevido vestido de látex

Gloria Trevi soprendió a sus seguidores con un atrevido vestido (Foto: instagram@gloriatrevi)

Durante este periodo los famosos aprovechan para compartir con sus seguidores rutinas de ejercicio, recetas de cocina, sus pensamientos, reflexiones y las prendas que usan en casa, sin embargo y aunque no son épocas de glamour, hay quien saca a relucir indumentaria que deja a todos con la boca abierta, tal es el caso de Gloria Trevi.

Aunque a inicios de este periodo de cuarentena la cantante había mostrado su miedo por la gravedad de la situación e incluso compartió un video donde rompe en llanto, después decidió compartir contenidos más ligeros en un afán por brindar un entretenimiento a sus seguidores.

Además del reto Mi tribu challenge, donde Gloria anima a su público a subir un vídeo bailando su canción, y de las selfies que suele colgar constantemente, ahora es una foto en blanco y negro la que ha captado las miradas y los likes.

La cantante de El favor de la soledad compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece ataviada con un vestido negro de látex, en una estética visual que remite a las prácticas sadomasoquistas, pues con una gorra “de plato” estilo policial, altos tacones de plataforma y una actitud provocadora, Gloria Trevi también dejó ver su silueta.

La imagen es una suerte de combinación de tendencias estéticas, pues además de lucir como una diva de época en versión oscura, el vestido de abertura lateral que deja ver sus piernas también recuerda al estilo del vídeo Human nature de Madonna y remite a la tendencia ochentera con largos guantes, medias de red cerrada y una boina que hace guiños al movimiento leather, propio de la escena de prácticas sadomasoquistas de las grandes ciudades, y que ha inspirado el trabajo de diversos artistas que retoman este concepto, como el irlandés Tom of Finland. La producción de la fotografía e incluso su pose evocan a las clásicas pin-up girls de la década de 1950 en una versión más hardcore.

Gloria Trevi mezcló tendencias en una fotografía que se viralizó (Foto: instagram@gloriatrevi)

“Aquí su generala deseándoles un gran dia”, fue el mensaje con que Gloria Trevi difundió su imagen, en la cual etiquetó al fotógrafo de celebridades Uriel Santana y además nombró a la marca de moda Vex Latex, responsable del diseño de la llamativa prenda.

Los stilettos de plataforma que porta la cantante de El recuento de los daños son de la colección más reciente de la firma Saint Laurent y le confieren un toque sofisticado y dramático en combinación con su pelo largo ondulado y sus aretes pequeños.

Los comentarios de sus apasionados seguidores no se hicieron esperar, llenándola de halagos y piropos: “Eres hermosa, mi Trevi”, “Cómo no voy a pasar un buen día con esa imagen en mi mente”, “Preciosa y peligrosa, toda una diva”, “Ábranse, perras, que llegó la generala Trevi”, “Cuando quieras te acompaño a hacer tus rondines, Gloria”, “¿No te cansas de estar tan hermosa?”, “Soy tu fiel admiradora desde los 90 y cada día luces más bella. Pasa la receta”, “Con esto si será un gran día. Estás hermosa. Love you mi Trevi”, “Diosa, ¿del 1 al 10 cuánto me quieres? Yo te amo infinito”, “¡Qué pose señorita!”, son sólo algunos de las frases que la cantante recibió por su foto.

En febrero pasado, Gloria Trevi participó en el desfile de la firma The Blonds, apareciendo en la pasarela de la Semana de la moda en Nueva York (Foto: Instagram)

La cantante de 52 años no ha sido la única famosa en experimentar con esta tendencia de la moda conocida como total latex, pues figuras como Lady Gaga, Kim Kardashian, Kylie Jenner y Madonna ya lo han hecho parte de su indumentaria en algunas ocasiones.

La integrante del Salón de la Fama de los Compositores Latinos es madre de dos adolescentes, con quienes comparte sus días de aislamiento al lado de su esposo Armando Gómez. Su gira Diosa de la noche se vio interrumpida por la crisis sanitaria, al igual que las de distintos cantantes. Gloria alista los detalles de la que será su serie de televisión biográfica, misma que será producida por Carla Estrada y arrancará su preproducción una vez finalizado el periodo de confinamiento.

