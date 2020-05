Conmoción en España: murió Álex Lequio, hijo de la actriz Ana Obregón, a los 27 años

Murió Aless Lequio, hijo de la actriz española Ana Obregón

Aless Lequio, el hijo de la actriz y presentadora española Ana Obregón y el conde Alessandro Lequio, falleció este miércoles en un hospital de Barcelona, a los 27 años, como consecuencia del cáncer contra el que llevaba luchando más de dos años.

Según publica la revista del corazón “¡Hola!” en su edición digital, el joven estaba ingresado desde hace un mes en un hospital catalán, donde seguía un nuevo tratamiento contra su enfermedad tras una recaída.

Sus padres permanecieron a su lado hasta su muerte. Fuentes cercanas a la familia aseguraron a los medios locales que en estos momentos están destrozados ya que aunque en los últimos días su situación era delicada no esperaban este fatal desenlace.

En una imagen de 2018, durante un paseo en el Central Park. El joven había viajado a Nueva York para realizar un tratamiento.

En marzo de 2018 fue cuando llegó el diagnostico y se trasladó para tratar la enfermedad a Estados Unidos, en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, donde permaneció ingresado seis meses.

El joven siguió al frente de la empresa de márketing digital que había creado, a pesar del tratamiento. “Yo no voy a cambiar de camino, voy a seguir mi camino, pero voy a tener que esforzarme un poco más o andar con un poco más de esfuerzo para poder seguir a la misma velocidad”, comentó a la revista que ha seguido sus pasos desde que era niño.

Aless Obregón con su padre

La atención hacia su hijo fue la prioridad de la presentadora, que tenía previsto volver al teatro con la función “Falso Directo”, junto a Antoni Ferreño. Un estreno que Ana Obregón pospuso para estar cerca de su hijo.

La reconocida actriz manifestó en más de una ocasión que el trabajo y la familia eran sus ejes, y que durante este tiempo de preocupación por la salud de su hijo, este le había dado "una lección de vida y me ha enseñado que es un honor ser su madre”.

En diciembre, la actriz hacía balance de un año que calificaba de duro pero con aspectos positivos: “Todo esto me ha unido más a mi hijo. Como madre he descubierto que soy muy fuerte”, reconoció a la revista Lecturas. En aquella época Obregón pidió calma sobre las noticias que apuntaban a una recaída de su hijo: “No se trata de una recaída, bajan las defensas con los tratamientos pero es lo normal”, afirmó.

En su última publicación, hace cuatro semanas, subió una foto de él de niño junto a su prima Celia Vega-Penichet, que fue uno de sus grandes apoyos durante su lucha contra el cáncer.Junto a la imagen, Aless Lequio escribió el mensaje: “On and on, through eternity, we will shine together" (“Una y otra vez, a través de la eternidad, brillaremos juntos").

Tras hacerse pública la noticia, su hermano Clemente Lequio le ha dedicado unas emotivas palabras en redes sociales: “'Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted’. Este era su último mensaje. Te quiero Alex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar de que ya no estas sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado".

