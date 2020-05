El agridulce Día de las Madres para algunas famosas: Alejandra Guzmán, Ninel Conde y Kimberly Loaiza celebraron en medio del escándalo

Alejandra Guzmán, Ninel Conde y Kimberly Loaiza tuvieron un 10 de mayo distinto (IG: laguzmanmx/ninelconde/TW: kimberlyloaiza)

No todas las madres en el mundo del entretenimiento en México tuvieron un 10 de mayo totalmente feliz.

La celebración del Día de las Madres resultó agridulce para algunas de ellas por recientes escándalos o polémicas.

El caso más famoso de las últimas semanas, sin duda es el de la cantante Alejandra Gu´zmán, pues desde hace más de un año se encuentra distanciada de su hija Frida Sofía, quien ha lanzado varios ataques en contra de ella.

Si bien la cantante se mostró contenta en un pequeño clip en Instagram, en donde envió una felicitación a su madre, Silvia Pinal, no ocurrió lo mismo del lado de Frida Sofía.

El mensaje de Frida que parecía llevar dedicatoria a su madre

La joven no realizó ninguna publicación en redes relacionada con el Día de la Madre. Lo que sí hubo fue una nueva indirecta en contra de Guzmán, pues en su post más reciente, Frida escribió: “Prefiero morir de hambre que tragarme tus mentiras”.

Ambas han aceptado sus responsabilidades en este pleito (Foto: Captura de pantalla Telemundo)

Y es que en las últimas semanas cada una ha defendido su versión de los hechos que las llevaron a su distanciamiento, señalado que es la otra quien miente.

Ninel Conde

Alejada de su hijo desde hace más de un mes, y no por decisión propia sino de su ex, Giovanni Medina, la actriz compartió un conmovedor mensaje en el que aseguró a Emmanuel que no parará hasta que se haga justicia y puedan reunirse.

El mensaje de Ninel Conde para su hijo Emmanuel

“Un 10 de mayo diferente .. donde un corazón endurecido, con sed de venganza y lleno de frustraciones e inseguridades nos separa para disfrutar juntos este día . Estando a dos cuadras de distancia quiero dejarte por escrito amado hijo que aquí está tu mamá tienes mucha mamá”, escribió en Instagram la también cantante para acompañar cinco fotos con el pequeño.

Ninel Conde está separada de su hijo

“Los que hemos perdido a muestra madre tenemos motivos para extrañarla pero tú aquí me tienes y sé que Dios y las autoridades harán justicia. NO PARARÉ HASTA QUE SE HAGA JUSTICIA Y PODAMOS ESTAR JUNTOS DE NUEVO. Te amo Emmanuel .. fruto de mi vientre .. regalo del altísimo . Ya falta menos .... no creas lo mal que te hablan de mí ../ resiste.. yo me voy a encargar que seas un hombre de bien que aprendas a respetar y honrar a las mujeres . Te amo bebe . Te ama . Mamá . 10 de mayo 2020”.

Kimberly Loaiza

Para la popular youtuber esta fue una celebración distinta, pues se encuentra separada de Juan de Dios Pantoja, el padre de su hija Kima.

En su cuenta de Twitter, Kimberly compartió un par de fotografías en las que posó con Kima en sus piernas, mientras las dos estaban en una bañera.

Kimberly Loaiza y su hija Kima

“FELIZ DÍA DE LAS MADRES. Ella es la razón más grande que tengo para seguir adelante, para aprender, para mejorar”, escribió.

El mensaje de Kimberly obtuvo más de 114 mil "me gusta" y más de mil comentarios, entre los que estuvo el de Juan de Dios, quien respondió con unos emojis de una carita con ojos de corazón; sin embargo, Loaiza ignoró el mensaje.

Karla Panini

La ex "Lavandera" ni siquiera hizo alguna publicación referente al Día de las Madres, pues en su cuenta de Twitter únicamente habló del nuevo escándalo que está envuelta a raíz de la publicación de un audio de Karla Luna en donde ésta le reclamaba por haber destruido su matrimonio.

Parte de las respuestas de Panini en Twitter

Panini es madre de un niño fruto de su matrimonio con Oscar Burgos y también tiene una niña con Américo Garza, quien fuera pareja de Luna.

Además, Panini se hace cargo de las dos hijas que Karla Luna tuvo con Garza.

La familia que han formado Karla Panini y Américo Garza

