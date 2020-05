Aislinn Derbez, en ropa interior y sin retoques: “Siempre voy a estar agradecida con mi cuerpo”

Aislinn Derbez mostró su belleza al natural (IG: aislinnderbez)

La actriz Aislinn Derbez celebró el Día de las Madres con un video en donde posó en ropa interior y sin retoques digitales de por medio.

Además compartió un mensaje con sus seguidores en Instagram para hablar sobre la autoaceptación.

La hija de Eugenio Derbez formó parte de una campaña de una marca de ropa interior que se ha caracterizado por mostrar a sus modelos al natural, es decir, sin modificar su aspecto mediante el uso de retoque digital.

Tanto en el video como en el mensaje que compartió, Aislinn expresó su agradecimiento a su cuerpo.

Aislinn Derbez dejó ver su figura al natural (IG: aislinnderbez)





“Siempre voy a estar agradecida con mi cuerpo por haberme permitido ser mamá y permitirme vivir la experiencia de crear una vida dentro de mí”.

“Es un momento donde tú misma te enseñas a abrazar tus mejores cualidades, amando y respetando tu cuerpo aún con los cambios que vienen con esta experiencia. Estoy muy orgullosa de mi, de mi hija y de mi historia. ⁣⁣¡Felicidades a todas las mamás!”, añadió en su mensaje.

En el video destacó la importancia de que las mujeres estén agradecidas con su cuerpo, sin importar del tipo que sea, "como de mamá", por ejemplo.

Aislinn forma parte de la campaña de una firma de ropa interior que muestra a sus modelos sin retoque digital (IG: americaneagleMx)

En defensa de su cuerpo

Ya hace algunas semanas Aislinn había alzado la voz contra las críticas que recibió por su aspecto.

La hija de Derbez había mostrado su figura en bikini durante un día caluroso en California.

(IG: aislinnderbez)

Sin embargo, muchos de los mensajes que recibió se centraron en lo delgada que se veía la actriz.

A través de un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, Aislinn habló sobre los cambios que la maternidad dejó en su figura y la importancia que se le da al aspecto de nuestros cuerpos.

“Para mí los últimos 2 años han sido un viaje de cambios drásticos en ese aspecto. Nunca me había preocupado por tener que hacer dieta o ejercicio, ya que tengo una genética muy privilegiada. Después de parir subí de peso por retención de líquidos y desbalances hormonales. Y tener que lidiar con un cuerpo con el que no me sentía cómoda era algo completamente desconocido para mí”.

(Foto: Instagram)

Derbez explicó que en esos momentos no se daba cuenta de “lo exigente, impaciente, dura y poco amorosa que estaba siendo con mi cuerpo sin comprender que gracias a ese maravilloso cuerpo tenía a una bebé perfectamente sana en mis brazos”,

Luego se percató de que millones de mujeres experimentaban las mismas sensaciones que ella y con ayuda de terapia dejó de juzgarse y fue entonces cuando comenzó a bajar de peso.

Sin embargo, al darse su separación de Mauricio Ochmann, su cuerpo volvió a sufrir una modificación: esta vez perdiendo peso rápidamente.

(IG: aislinnderbez)

“Vi que preguntan mucho ‘cuál es mi dieta o mi rutina’. Nunca he tenido fijación por lograr cierto tipo de cuerpo. Nunca he sido de dietas ni ejercicio. Comencé a hacer ejercicio por recomendación terapéutica ya que segrega oxitocina en el cerebro, tan necesaria para mi proceso (y en general por salud mental y física). El que opinen cosas buenas o malas sobre mi cuerpo es lo de menos. Pero creo que es importante poder escuchar cómo es que el cuerpo se comunica con nosotros”, detalló en su mensaje.

!Para mí aprender a leerlo fue de mis mejores herramientas para comprender qué estaba sucediendo a nivel interno en ciertos momentos (nunca le había puesto atención real a mi cuerpo antes de ese desbalance en mi postparto). Creo que una vez que comenzamos a escuchar a nuestro cuerpo, aprendemos cómo tratarlo. Tristemente estamos acostumbrados a ver el cuerpo como un objeto y no nos detenemos a comprender su lenguaje, sus ritmos y sus necesidades reales… En este momento, después de haber pasado esos procesos y escuchar-me, es cuando mejor me siento físicamente", finalizó.

