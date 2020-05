“Frida no miente”: Beatriz Pasquel, madrastra de Frida Sofía, salió en su defensa y se sumó a la polémica

La polémica no cesa entre Beatriz Pasquel, Frida Sofía y Alejandra Guzmán (Foto: Instagram@beatrizpasquel/@ifridag/@laguzmanmx)

Beatriz Pasquel, la esposa de Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía, salió en defensa de la joven al declarar que lo expuesto recientemente por Alejandra Guzmán, respecto a que ella y su esposo habían sido golpeados por Frida, es una mentira; además dejó claro que la relación entre ella y su hijastra es de apoyo y confianza.

En sus historias de Instagram, Beatriz mostró un respaldo total a la hija de la famosa cantante, poniendo énfasis a que nunca ha sido golpeada por la joven, y por el contrario, dijo que entre ellas existe una muy cordial relación.

Beatriz Pasquel lleva 22 años casada con Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía (Foto: Instagram Beatriz Pasquel)

“Después de tantos mensajes sentimos la necesidad de aclarar que no hemos recibido ningún tipo de agresión física por parte de Frida. Nos causa mucha tristeza ver el dolor de Frida por todo lo que vivió durante su infancia y adolescencia. Entendemos que el perdón es un proceso largo y sólo Frida puede saber cuándo llegará ese momento para ella".

La empresaria del gremio restaurantero aprovechó la publicación para reiterar su apoyo a la nieta de Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

“Queremos ser claros: Frida no miente. Respetamos su decisión y entendemos que decida hablar sobre sus experiencias. Esta es su manera de sanar y por nuestra parte, como lo hemos dicho anteriormente, siempre recibirá apoyo.”

Frida Sofía con su papá, Pablo Moctezuma, a principios de año durante su lanzamiento como cantante. (Foto: Instagram Frida Sofía)

La relación del matrimonio Moctezuma Pasquel es muy cercana con la joven, a pesar del distanciamiento que Frida tuvo con su padre en sus primeros años de vida, como lo ha declarado anteriormente la intérprete de Hacer el amor con otro y Un grito en la noche.

"Hablamos diario con ella, tenemos una relación maravillosa con Frida. Nos sentimos muy orgullosos de verla bien, enfrentando lo que le toca vivir como la mujer valiente que siempre ha sido”, finalizó Pasquel.

Una incondicional en la vida de Frida Sofía

Previo a esta declaración, Frida Sofía colgó en su cuenta una frase con la que hizo frente a la situación y agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores, quienes le hicieron saber que están de su lado ante cualquier problema que enfrente.

“La tranquilidad de no tener nada que ocultar no tiene precio” y aseguró que “el sol no se tapa con un dedo”.

Un pensamiento compartido por Frida Sofía (Foto: Instagram Frida Sofía)

Hace unos meses, Beatriz Pasquel mostró su apoyo incondicional a su hijastra en su reciente lanzamiento en el mundo de la música, en el que debutó con el tema Ándale.

“No podría estar más feliz de que por fin el resto del mundo pueda ver el talento de esta maravilla de persona que adoro con el alma. A través de los años he visto cómo crece su talento, cada vez que la veo le pido que me cante y me baile, aunque a veces me manda a la fregada”, escribió la empresaria en su redes sociales en aquel momento.

Beatriz Pasquel no tiene sino buenos comentarios para su hijastra (Foto: Instagram Beatriz Pasquel)

Beatriz Pasquel tiene 22 años de matrimonio con Pablo Moctezuma, con quien ha incursionado en el ramo restaurantero desde hace un tiempo; es hija del empresario Bernardo Pasquel y de la diseñadora Jana Jaffe y se describe como promotora del amor en su cuenta de Instagram, donde es seguida por más de 14 000 personas.

La acusación de Alejandra Guzmán

El mensaje emitido por Pasquel se dio en relación a lo compartido por Alejandra Guzmán a través de un vídeo, donde declaró tener información de la conducta violenta de su hija, por lo que aseguró que necesitaba someterse a terapia psicológica.

“Yo me enteré que a su padre y a la esposa de su padre los golpeó. Realmente sí necesitamos una terapia de un psicólogo”, declaró el lunes en su cuenta de Instagram.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Mentirosa, loca, adicta”: la cronología de ataques de Frida Sofía contra Alejandra Guzmán

Frida Sofía volvió a abrir fuego contra Alejandra Guzmán: “Embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína”

“No me acostaría con alguien que ha estado con mi hija”: Alejandra Guzmán negó haber traicionado a Frida Sofía