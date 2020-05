Frida Sofía volvió a abrir fuego contra Alejandra Guzmán: “Embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína”

Desde hace más de un año Frida Sofía y Alejandra Guzmán han protagonizado una serie de desencuentros públicos (Foto: Especial)

Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, volvió a abrir fuego en contra de la cantante al hablar de las complicadas situaciones que enfrentó en la infancia por culpa de las adicciones de su madre, el aborto que se realizó y la soledad en la que vive.

La semana pasada ambas volvieron a protagonizar una polémica, luego de que la revista TV Notas asegurara que Guzmán sigue consumiendo drogas y que mantiene a Frida Sofía.

Esta última no se quedó callada y negó recibir un centavo de su madre, pero sí aseguró que la cantante se sigue drogando y además llamó “ratas” a sus mánagers por hacerle imposible la vida.

Guzmán emitió un comunicado para negar cualquier problema con sus mánagers, aclarar que no mantiene a Frida Sofía y asegurar que está sana y sobria.

Pero Frida Sofía no ha dejado de hablar y eb una reciente entrevista para TV Notas insistió en que su madre se sigue drogando.

“Crecí viéndola en drogas y tengo muchos recuerdos muy feos, como cuando ella fumaba mota y me echaba todo el humo en la cara, por lo que yo andaba toda pacheca, y a lo mucho yo tenía como 5 años. Incluso sé que mi mamá embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína. Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa”

Según Frida, hace unos cinco años que la visitó en su casa de Huatulco, Guzmán quería que probara los hongos alucinógenos, pero ella se negó.

Frida compartió esta foto en Instagram de cuando era niña y según ella, estaba bajo los efectos de la marihuana

“Mi madre es adicta y si le pones la botella o la droga enfrente, se la mete; ella sigue fumando mariguana, pero ya no la voy a cuidar, la he cuidado toda mi vida, desde niña, tal vez ella no se acuerde, pero yo sí; la he llevado a internar al menos cinco veces, pero ella no puede con eso”

Frida negó que consuma sus medicamentos con alcohol, pues dijo que de hacerlo ya habría muerto.

"Muchos dicen que me he querido suicidar y eso jamás ha pasado por mi mente”.

Frida Sofia rechazó que su mamá la mantenga (Foto: Instagram@ifridag/@laguzmanmx)

La joven rechazó de nueva cuenta que su mamá la mantenga, pues ella paga sus gastos y reconoció que Guzmán le regaló el departamento donde vive y la camioneta en la que se transporta, pero aun con eso ella se encuentra mal a nivel psicológico.

“Sí tengo un lugar en donde vivo, pero emocionalmente vivo miserable, ya que estoy totalmente sola”

También tocó otra vez el asunto del aborto que se hizo. Frida ha dicho en varias ocasiones que decidió no tener su bebé con Christian Estrada por la relación de él con su madre y es que, aun cuando no tiene una prueba, ella está segura de que tuvieron relaciones sexuales.

Frida habló también de Christian Estrada, el hombre del que se embarazó (IG: estradac11)

En medio de todo el torbellino que ha sido el último año para ellas, Frida comentó que no ha tenido comunicación con Alejandra Guzmán y parece que no será fácil una reconciliación.

"Cuando se murió mi bebé, se murió mi madre también para mí "

Negó que haya dejado de tomar sus medicamentos o la terapia psicológica y explicó que por ahora no tiene un seguro médico, pero su padre (Pablo Moctezuma) ya le está buscando uno.

Frida además tuvo un mensaje para todas las personas que la atacan:

“No estoy tan loca como muchos dicen; sí estoy dañada, traumada y dolida por muchas cosas que he tenido que vivir desde niña, pero nadie me cree.”

(Foto: Instagram)

El nuevo desencuentro entre ambas ha causado tal revuelo que el programa Ventaneando recordó una entrevista de agosto de 2019 en donde Frida habló de su aborto y la ruptura con su madre.

“Tuve un aborto y es lo que más me ha dolido en toda mi vida porque yo siempre he querido una familia”, comentó entre lágrimas a Pati Chapoy.

Frida Sofía recordó cómo Christian Estrada se volvió muy cercano a Guzmán e incluso festejaron juntos el cumpleaños de ella en Nueva York, mientras la joven estaba sola en su casa poco después de haberse realizado un aborto. Además, dijo, la cantante ni siquiere le llamó cuando fue su cumpleaños.

Negó que tenga trastorno bipolar y explicó que sufre de estrés postraumático.

Cuando Pati Chapoy tocó el tema de la supuesta relación de Guzmán con Estrada, le comentó a Frida que podría tratarse solo de una suposición de ella, pero la joven fue firme al comentar:

“Yo no te puedo decir que los vi en el acto porque no estaba ahí, pero yo conozco a mi mamá y es lo que más me duele”.

Christian Estrada habló sobre Frida Sofía y Alejandra Guzmán

“Ella y yo sabemos lo que pasó”

Christian Estrada, el joven vinculado al distanciamiento de Frida Sofía y Alejandra Guzmán, ofreció esta semana una entrevista a TV y Novelas en donde reveló detalles de su relación con ambas.

De Frida comentó que estuvo enamorado de ella por quien era y no por ser hija de una famosa, pero con el tiempo empezó a ver cosas que no le gustaron.

Y al preguntarle sobre Alejandra Guzmán respondió: "Ella y yo sabemos lo que pasó, y la respeto como mujer que es”

