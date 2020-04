“Hey, ¿cómo van? Puff, yo les confieso que he pasado por todas las emociones… esta foto fue tomada en uno de mis mejores días, pero los últimos días me estacioné en depresión. Me sentía con el ánimo muy bajo, ya me siento cansada, ¡es un mes! Y tengo miedo y me desespera la incertidumbre de no saber cuánto tiempo nos falta. Por lo menos, ¡medio mes más!", relató.