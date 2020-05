Desecharon evidencia en el caso de Meghan Markle

Meghan Markle demandó a la compañía por violar su privacidad (Foto: Shutterstock)

Meghan Markle recibió malas noticias el día de hoy, ya que perdió el primer round de la demanda en contra de Associated Newspapers. Esto, debido a que el juez Mark Warby emitió un fallo a favor de la editora de periódicos.

Mientras la demanda de la duquesa de Sussex, en contra de la compañía por publicar una carta privada avanza, el juez Warby dictaminó rechazar varios reclamos en respuesta a una a una petición que la defensa hizo el viernes pasado, previo al juicio.

En un resumen que publicó el portal E! News este viernes, Associated Newspapers señaló tres elementos para que fueran desechados del caso: “acusaciones de que (1) el acusado actuó de manera deshonesta y de mala fe; (2) la demandada desenterró o agitó deliberadamente el conflicto entre la reclamante y su padre; y (3) la demandante estaba angustiada por la ‘agenda obvia de la acusada de publicar historias intrusivas u ofensivas sobre [ella] con la intención de retratarla bajo una luz falsa y perjudicial’. Los motivos de ataque en cada aspecto del caso son que las acusaciones son irrelevantes en la ley, o están inadecuadamente particularizadas, o que sería desproporcionado litigar las cuestiones planteadas para que se excluyan del alcance del caso por motivos de gestión de casos”.

La pareja perdió en la corte inglesa (Foto: Beretta/Sims/Shutterstock)

Y, aunque el resumen señala que las tres categorías serían eliminadas, Markle podrá regresar con una solicitud de permiso para hacer modificaciones a la queja.

En una audiencia que se realizó a distancia, el pasado viernes, el abogado de Associated Newspapers argumentó que las acusaciones de “deshonestidad y malas intenciones” no eran relevantes dentro de una demanda del mal uso de información privada.

A pesar de este pequeño paso hacia atrás, Schillings, la firma de abogados que representan a Markle, explicó que el fallo deja muy claro que los elementos centrales del caso no cambiarán.

“Se violaron los derechos de la duquesa; se cruzaron los límites legales alrededor de la privacidad. Como parte de este proceso, los extremos a los que el Mail on Sunday usó tácticas distorsionantes, manipuladoras y deshonestas para atacar a la duquesa de Sussex se han exhibido por completo. Si bien el juez reconoce que existe un reclamo por violación de la privacidad y los derechos de autor, nos sorprende ver que su fallo sugiere que el comportamiento deshonesto no es relevante”, dijo un vocero de la firma.

Parte de la carta de Meghan a su padre, Thomas Markle, difundida por el The Mail on Sunday (Foto: Archivo)

Algunos abogados están de acuerdo que el reclamo que pasó de ser una demanda por violación de privacidad, a simplemente “un reclamo de privacidad y derechos de autor”, según Mark Stephens, un experto en difamación y privacidad de la firma de abogados Howard Kennedy. Esto ayudará a ejercer presión sobre la duquesa para que abandone el caso.

Sin embargo, el grupo de campaña Hacked Off le dijo al diario The Guardian, que el fallo no haría ninguna diferencia en el reclamo sustancial por el mal uso de la información privada.

“Harry y Meghan han sido arrastrados por el Mail, que ha emprendido una campaña de intrusión y abuso contra la Markle en particular”, explicó Nathan Sparkes, el director de políticas de Hacked Off.

El pasado mes de octubre, Meghan Markle emprendió acciones legales en contra de Associated Newspapers por publicar una carta privada que le escribió a su padre a principios de 2019. En un comunicado, el príncipe Harry escribió que su esposa se ha convertido en “una de las últimas víctimas de una prensa sensacionalista británica”, que ha emprendido una “campaña despiadada” contra ella.

