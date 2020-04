“Kimberly me pidió que me fuera, Kimberly me terminó... yo sé que está cansada de mí, no creo que sea un tiempo, yo la conozco, nunca me había dicho algo así. Siento que algo murió en su corazón. Me duele pensar que no sólo sea un tiempo, que decida quedarse sin mí. Me duele que esta historia termine así”, añadió el youtuber.