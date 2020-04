- De todo como “¿En qué andas?”. La música siempre es una gran pregunta. Temas de cocina. De todo. Hace años que también vengo poniendo música en mi website y es algo que quiero hacer profesionalmente desde que era adolescente y no había internet. No existía Youtube, solo compañías grabadoras. Y la grabadora con la que yo trabajaba no tenía la menor idea de lo que podía hacer con una adolescente de 16 años que le gustaba tocar su guitarra acústica. Te hablo mucho antes de la época de Jewel o Norah Jones. Y cuando me tocó grabar mi segundo álbum, el productor lo escucho y dijo “No, no, queremos que haga música más bailable, algo pop”. Y a ese punto yo dije “No, prefiero regalar mi música y seguir trabajando como modelo y actriz”. La música es lo único en mi vida que no me preocupa si la gente me critica. Me encanta el hip hop, Joni Mitchell, Led Zepellin, de todo.