- Michael Mann y Collateral. Es el mejor director para aprender cierta disciplina cuando uno recién empieza como actor, porque no te deja salirte con la tuya, en nada. Y tengo que darle todo el crédito por el gran éxito de Collateral. Hay que acordarse de que ahí estaba Tom Cruise... T-o-m C-r-u-i-s-e. Yo trataba de no imaginarlo en Top Gun al mismo tiempo que intentaba hacer lo mío. Me acuerdo cuando yo estaba preparando una escena y Michael (Mann) me preguntó “¿Qué estás haciendo?” y yo le dije entusiasmado “Tengo que hacer lo mío, tengo que hacer lo mío” y él me sorprendió diciendo “¿Qué tal si no haces lo tuyo”. Yo no entendía lo que quería decir, pero insistió remarcando el camino más lógico “¿Qué tal si actúas como un verdadero taxista? ¿Cuándo fue la última vez que viste a un taxista ‘hacer lo suyo'? A él no le interesa en absoluto quien va atrás del auto. ¿Qué te parece si haces algo así?”