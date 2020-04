Aunque él mismo asegure que en los últimos años se ha convertido en una especie de “apestado” entre las celebridades, lo cierto es que la reputación de mujeriego que precede a John Mayer tiene una base muy real. En uno de sus programas a modo de talk show que el cantante viene realizando cada domingo en Instagram, y que ha titulado “Current Mood”, se animó a dar detalles sobre las intimidades de su dormitorio."Probablemente cuando era un veinteañero sí que utilicé mi música para tener sexo, y eso no quiere decir que el sentimiento fuera menos sincero", reconoció el artista responsable del inolvidable tema ‘Your body is a wonderland’. "Nunca he hecho el amor mientras sonaba mi música, pero sí que alguna chica me ha pedido que cantara algunas de mis canciones. No era una canción específica, ni siquiera una chica en concreto”, añadió para dar a entender que se trata de una situación con la que se ha topado en más de una ocasión.