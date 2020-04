- ¿En términos de una epidemia? Sí, creo que estoy preparado.. Ahora que tengo hijos, probablemente soy mucho más sobreprotector que nunca. El apodo que me puso mi esposa es “Alerta Roja” porque yo a veces voy y me fijo si mis hijos están respirando. Pero no, no (Risas). Probablemente tengo la tendencia de ser un poco sobreprotector sin tratar de ser un padre helicóptero. Tampoco voy tan lejos. Pero en temas de prevención de terremotos como tener la mochila de fútbol y cosas así... Después del terremoto de Northridge (en 1994), había puesto una linterna al lado de la cama por dos semanas, hasta que me olvidé por completo.