A fines de agosto, Us Weekly se dio a conocer que Maddox no quería estar cerca de su padre. Una fuente le dijo a la revista que “realmente no se ve a sí mismo como el hijo de Brad”. Pitt, según otro informante, aún cree que es posible un reencuentro con Maddox. “Tiene la esperanza de que a medida que su hijo crezca se acerquen nuevamente”.