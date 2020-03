Entre los jóvenes famosos, hasta la rebelde Bella Thorne que incluso dirige películas pornográficas después de dejar la serie ‘Shake It Up’ de Disney, sentó cabeza al afirmar “No creo que haya otra forma de tomarlo que no sea seriamente”, preocupada por no querer contagiar a su madre que tiene sus propios problemas de inflamación intestinal con la menos conocida enfermedad de Crohn. Uno de los actores de la serie ‘Hawaii 5-0’ y ‘Lost’, Daniel Dae Kim, incluso confesó que contrajo el virus y se dirigió al mismo público “Para quienes no creen que esto no es nada serio, por favor, sepan que lo es”. Pero el mismo actor que nació en Corea del Sur, también fue uno de los que denunció la pandemia como una excusa para el racismo de aquellos que culpan a todos los asiáticos por la enfermedad “Por favor, paren con los prejuicios y la violencia sin sentido hacia los asiáticos” señalando ‘ciertos líderes políticos’, como el presidente Donald Trump que rebautizó el virus COVID-19 como ‘Virus Chino’, aclarando al mismo tiempo “Sí, yo soy asiático, sí, tengo coronavirus, pero no me lo contagié en China”. Algo parecido hizo Mark Ruffalo cuando le escribió directamente al presidente para aclararle “Cuando le echa la culpa de un virus a una raza entera de gente, está volcando más gente en contra de ellos. Cuando hace esas declaraciones políticas para nada científicas, muchos de sus seguidores comienzan a actuar violentamente en forma xenofóbica en contra de esa gente. Haga mejor las cosas".