De la inauguración del Mundial al parque: así fue el concierto sorpresa de Danny Ocean en la colonia Roma de la CDMX

Bastó un mensaje en redes sociales para que la Ciudad de México enloqueciera. Danny Ocean anunció el sábado que al día siguiente cantaría “algunas canciones” de forma gratuita en el Jardín Pushkin, en la colonia Roma Norte. Lo que el artista venezolano quizás no anticipó fue la magnitud de la respuesta: el domingo 14 de junio, miles de personas tomaron el parque y convirtieron una tarde lluviosa en una de las estampas más memorables del Mundial 2026.
Ni la lluvia ni los rumores lo detuvieron
Las horas previas al show estuvieron marcadas por la incertidumbre. La intensa lluvia que cayó sobre la capital durante la tarde generó rumores de una posible cancelación. Pero en punto de las 5:00 pm, Danny Ocean apareció en el escenario —una plataforma azul de aproximadamente cuatro o cinco metros de altura— y el agua cedió como si hubiera esperado su entrada.
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El parque, que en condiciones normales alberga familias y caminantes, se transformó en un mar de paraguas, gorras, sombreros y chamarras empapadas. La lluvia siguió cayendo, pero nadie se movió.
El setlist que hizo corear a toda la Roma
El artista arrancó el show con “Mónaco”, y desde el primer acorde los presentes respondieron a coro. La energía no bajó: “Imagínate”, “Vitamina”, “Dembow”, “Ay Mami”, “Ley universal”, “Priti” y el infaltable “Me rehúso” fueron parte del recorrido musical que Danny Ocean eligió para regalar a sus fanáticos capitalinos.
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El cantante se presentó vestido completamente de negro y con una gorra, en un contraste discreto con el espectáculo de color que había protagonizado apenas tres días antes en la ceremonia inaugural del Mundial, donde interpretó “Partidazo” —el tema oficial del torneo— con un atuendo vino y rodeado de bailarinas con estética de cultura mexicana.
“Danny, hermano, ya eres mexicano”
El momento más emotivo de la noche llegó cuando el cantante tomó el micrófono para dirigirse a su público:
“México, ustedes me han regalado las cosas más hermosas que he tenido en mi proyecto. Gracias por recibirme con tanto amor desde el día número uno.”
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La frase desató una avalancha de aplausos y una porra que ya se convirtió en uno de los cánticos icónicos del torneo: “Danny, hermano, ya eres mexicano”.
Al terminar el concierto, el artista compartió un video en su cuenta de Instagram donde se aprecia a la multitud coreando sus canciones, acompañado de un mensaje directo y agradecido: “Gracias CDMX, la pasé ufff”.
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La convocatoria relámpago en el Jardín Pushkin reunió a miles bajo la lluvia, horas después de su presentación mundialista, y dejó en evidencia cómo la cultura masiva tensiona la seguridad, la movilidad y la vida barrial
Un cierre perfecto para una semana histórica
El concierto en el Jardín Pushkin cerró una semana extraordinaria para Danny Ocean en México. En solo cuatro días, el venezolano pasó de cantar ante millones en la apertura del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México —junto a Shakira, J Balvin, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules y Lila Downs— a bajar al nivel de la calle y conectar de tú a tú con sus fans capitalinos, sin costo de entrada y bajo la lluvia.
Una semana para no olvidar.
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