Igual de contundente ha sido el mensaje de Mario Lavandeira, más conocido como Perez Hilton. "Te quiero, pero esto es absurdo. Parece que no tienes educación y has perdido el contacto con la realidad. ¡Eres mi artista favorita número 1 de todos los tiempos, pero esto me enoja! Los ricos tienen más recursos y acceso a ayudas que una persona normal afectada con coronavirus. Incluso se están haciendo pruebas en Estados Unidos sin síntomas, a pesar de que las autoridades dicen que las personas sin síntomas no deberían hacerse la prueba.Y esto también afecta más a aquellos en áreas densamente pobladas. Es por eso que este es un momento de crisis urgente en Nueva York. ¡No, no todos son iguales aquí, Madonna!”.