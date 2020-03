“Fue una experiencia de la que todavía no me recupero, de la que todavía sigo asimilando emociones y este enojo, de todo este sentimiento de dolor profundo, de esta herida que tenemos como país, está fuerte. Me impresiona que la conversación se centre en redes sociales en cosas que, desde mi humilde punto de vista, no son tan importantes, que es el tema de los monumentos, el respeto a todos. Creo que es bien fácil y bien delicado opinar desde la trinchera del privilegio, ya sea que no te hayan matado a una hija, que no te hayan violado a ti. Hay gente que no tiene ese privilegio, hay gente que le arrebataron la vida de su hija o de su madre o de su esposa”, manifestó en su programa.