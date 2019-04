"No es fácil, esta es una carrera muy dura, no es de 100 metros, es un maratón de 42 kilómetros. Entonces aquí llega la persona que se aguanta muchas cosas, y las que no nos aguantamos, nos ponen la etiqueta de que somos grilleras, y no, somos personas normales, inteligentes, que sabemos poner límites", dijo la actriz.