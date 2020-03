“Estaba triste, me puse un poco triste porque había muchas expectativas. Recibí tantas buenas críticas, más que nunca en toda mi carrera. Y hubo muchos (titulares) de ‘será nominada al Oscar. Sí pasará. Si no la nominan habría que estar loco’. Entonces, estoy leyendo los artículos y pienso: ‘Ay Dios mío. ¿Pasará?’. No pasó y me sentí un poco decepcionada", se sinceró la “Diva del Bronx”, de 50 años, durante su participación el sábado en el evento Oprah’s 2020 Vision: Your Life in Focus Tour, en Inglewood, California.