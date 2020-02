En diálogo con el periodista Brooks Barne del diario New York Times, el actor y director contó cómo es su actual vínculo con su ex prometida. “Es una persona muy verdadera, me mantengo en contacto con ella periódicamente y siento un enorme respeto”, expresó, e incluso elogió el trabajo de Lopez en el filme, que no fue nominado al Oscar, contra todos los pronósticos. “Ella debió haber sido nominada por su trabajo”, opinó Affleck. “¿Cuán increíble es que a los 50 años haya tenido ese hit de película? Es asombroso”, destacó.