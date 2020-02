“Esto no se ha acabado, definitivamente. Yo creo que conforme venga el transcurso de este año y no sé quizá de cuántos años más, pues iremos acabando de conocer, lo que tengamos que acabar de conocer (...) Mi sentir hacia ella el día de hoy, yo creo que no he llegado a una línea de ‘te perdono o no te perdono’, porque al día de hoy me faltan todavía muchas respuestas, no te lo podría decir tan abiertamente”, sentenció.