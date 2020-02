“Me molestaba que alguien me hiciera una foto espiándome”, dijo Affleck, moviéndose en el sofá donde estaba sentado. “Se sintió invasivo, pero podría haber dicho ´eso no es asunto tuyo´, creo que me gustó jugar con eso. ´¿Tu tatuaje es real o no real? ¡Por supuesto que es real! No, me puse un tatuaje falso en la espalda para luego esconderlo", ironizó el artista.