En la misma charla, Affleck explicó que prefiere no obsesionarse con sus errores y desea más bien mirar hacia adelante. “No es particularmente saludable para mí obsesionarme con los fracasos, las recaídas, y golpearme. Ciertamente he cometido errores, ciertamente he hecho cosas de las que me arrepiento, pero tienes que levantarte, aprender de ello, aprender un poco más, intentar avanzar".