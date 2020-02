“Señora, usted ha rebasado todos los límites habidos y por haber con estas declaraciones, por lo que me veo obligada a tomar las acciones legales pertinentes por los daños morales ocasionados, no solo ya por su reiterado uso de adjetivos y sustantivos en un género que no me pertenece, (misgendering, deadnamed en inglés) lo que lo hace constitutivo de delito al intentar denigrar y socavar a una persona, si no por su última frase, que claramente atenta contra mis derechos fundamentales, que protegen una intimidad que usted desconoce, discriminándome con un trato vejatorio impropio de cualquiera comunicador. La libertad de expresión no la ampara en este caso, pues entra en terreno protegido por la comisión de DDHH” comentó Karla Sofía directamente en sus redes para Shanik Berman.