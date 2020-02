“El día que me cansé de recibir ese trato, de regalar mi poder, cuando dejé de escuchar las voces exteriores que me debilitan, cuando comencé a sanar cada una de mis células, cuando dejé de condenar o culpar a los demás por lo que me pasa a mí, ese día me di cuenta de algo que es muy importante, soy mucho más de lo que la gente puede opinar de mí, descubrí mi valor y comprendí que el único camino posible es el del autoconocimiento”, aseguró la ex esposa de Fernando del Solar.