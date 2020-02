“A mí me defraudó hace como cinco años, él era mi amigo y me propuso invertir en su banco para que yo pudiera tener mayores ganancias, sé que también invitó a su tía Laura Zapata pero ella no accedió, yo lamento no haberme dado cuenta antes. Teo tenía oficinas en la bolsa mexicana de valores, en la Torre Mayor y en el centro de la Ciudad de México, nos hizo creer a todos que su vida era verdad” opinó uno de los empresarios a los que le robó casi 10 millones de pesos, según la acusación.