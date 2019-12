View this post on Instagram

Ayer nos subimos a una lancha en las costas de Oaxaca. Vimos tortugas, rayas, un pez volador se me estrelló en el brazo y también vimos delfines. Chingos. También vimos plástico flotando en algunas partes y pensé que nunca es suficiente repetir y hablar de la importancia de dejar de usarlo, HOY, lo más posible. Nunca más plásticos de un solo uso. (Popotes, vasos (vasos en los aviones), platos, empaques) Da mucha hueva, ya sé. Pero si en un par de años queremos subirnos a una lancha y seguir viendo vida, nos toca hacerlo. Sale. Felices fiestas pues. (Sin vasos rojos chingadamadre)