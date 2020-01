Oliver está consiente que era un secreto a voces y no le molestaba en lo absoluto, aunque de alguna manera el ser una persona pública sí era a veces un problema: “No lo hice público inmediatamente, no por mi mamá, por mi hermana que era un poquito más complicado por sus hijos, muchas cosas que no hago es por mis sobrinos por la presión social, porque yo soy figura pública y no me gusta perjudicar a la gente que quiero, porque vivo en un país donde existe una doble moral y tenía miedo porque vivo del medio y no quería que las marcas no se quisieran identificar conmigo, pero decidí hacerlo porque esa soy, esa es mi vida, no quiero mentir y puedo ayudar mucho más saliendo del clóset a no decirlo públicamente aunque todo mundo lo supiera”, finalizó.