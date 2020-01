Pero a Harry y Meghan no les esperan unos días tranquilos en Canadá. Todavía sin fecha, está pendiente el juicio contra la editorial de Mail On Sunday tras la publicación de una carta de Meghan a su padre. Algunos medios británicos especulan con que Thomas Markle, que se ha alineado con los tabloides compartiendo más mensajes privados a su hija, podría ser llamado a testificar en el juicio, por supuesto, no para la defensa de la duquesa.